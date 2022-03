Pomoc jen do konce války, pak ať se uprchlíci vrátí zpátky, žádá SPD

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Čeští občané mají podle SPD oprávněné obavy o udržení zdravotního a sociálního systému. Ukrajinští uprchlíci by se podle Radima Fialy měli po skončení války vrátit domů zpět budovat svoji rodnou zemi.

Nesmí se zapomínat na české občany, říká ANO

Hnutí ANO podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové od začátku podporovalo kroky vlády na pomoc Ukrajině. „Nesmí se zapomínat na občany České republiky,“ řekla ale také Schillerová.

„Já jsem o tom přesvědčen, že vláda by měla dělat vyvážená opatření, že by neměla upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany, oni skutečně mají těžké období a ještě bohužel to bude velice náročné,“ řekl již v pondělí ve svém shrnutí týdne Čau, lidi také předseda druhého opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.

Vláda ve středu rozhodne o výši příspěvku, které dostanou solidární domácnosti, které se rozhodly bezplatně ubytovat uprchlíky z Ukrajiny.

Minulý týden ministr vnitra Vít Rakušan po jednání vlády mluvil o tom, že za jednoho ubytovaného uprchlíka by solidární rodina mohla dostat tři tisíce korun, ale strop pomoci by byl 9 tisíc korun. V pondělí ministerstvo práce přišlo s tím, že příspěvek pro solidární rodiny by mohl 12 tisíc korun.

Stojíme za Ukrajinou a musíme pomáhat ze všech sil, řekl poslanec STAN

Z Ukrajiny čelící ruské vojenské agresi už odešly více než 3 miliony lidí. Do Česka zatím přišlo více než 270 tisíc uprchlíků před Putinovou válkou, odhadl ministr vnitra Rakušan.

„Jsme ve válce, stojíme za Ukrajinou a musíme pomáhat ze všech sil. A vláda to dělá,“ řekl před schůzí Sněmovny poslanec Jan Lacina z vládního hnutí Starostové a nezávislí.