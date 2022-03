ANO žádá strategii řešení uprchlické krize. Nouzový stav do května nepodpoří

Jasný plán, jak bude vláda řešit vše, co souvisí s tím, že do Česka už přišlo přes 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, chce opoziční ANO. „Jsme proti tomu, aby se dával vládě bianco šek na tak dlouhou dobu,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová k žádosti vlády Petra Fialy o prodloužení nouzového stavu do konce května.