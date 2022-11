Ombudsman prověří délku soudního řízení v případu nehody ve Studénce

Kancelář veřejného ochránce práv o tom v pátek informovala na svém webu. V případu neštěstí, při kterém po nárazu vlaku do zřícené mostní konstrukce zemřelo v srpnu 2008 osm lidí, padl trest u ostravského krajského soudu letos koncem září, tedy více než 12 let po podání obžaloby.

Ombudsman se v šetření zaměřuje na průběh soudního řízení z hlediska jeho plynulosti. Zjišťuje, jestli v řízení nebyly průtahy, a co je případně způsobilo. Zvlášť ho zajímají především příčiny systémového charakteru, které mohly vést k tomu, že verdikt padl až čtrnáct let po samotné nehodě.

V šetření ombudsman prověřuje postup vedení okresního i krajského soudu. Právě vedení soudů má totiž dohlížet na plynulost soudních řízení. Na nejvyšší úrovni pak tuto roli zastává ministerstvo spravedlnosti. Všechny tři instituce už veřejný ochránce práv v šetření oslovil a vyžádal si potřebné podklady. Právníci kanceláře ombudsmana také prostudují spis, který aktuálně čítá 54 svazků.

Na základě zjištěných informací pak může ombudsman navrhnout opatření, a to i napříč soudním systémem, která by soudům umožnila lépe se vyrovnat s obdobně náročnými případy a pomohla by předcházet prodlužování řízení. Mohlo by jít například o úpravu trestního řádu tak, aby bylo možné delegovat extrémně složité případy na soudy vyššího stupně. Justiční systém by měl být také schopen pružněji reagovat, pokud jde o zabezpečení personálních kapacit, ať již v případě samotných soudců či pomocného personálu. Počet pracovních míst na soudech totiž vychází především z počtu případů, ale nezohledňuje jejich náročnost.

„Je odpovědností státu, aby zajistil, že bude schopen složitá trestní řízení rozhodovat a potrestat případné viníky v přiměřené době. Prodlužování trestního řízení má nezměrný dopad jak na poškozené, tak na obviněné v trestním řízení,“ připomenul Křeček.

Působnost ombudsmana se vztahuje výhradně na výkon státní správy soudů. Nemůže tedy nijak hodnotit samotnou rozhodovací činnost soudu, ani se vyjadřovat například k tomu, jak postupovala veřejná obžaloba, jak soud vedl dokazování, jaké předvolal svědky, jaké oslovil znalce a jak vyhodnotil jejich závěry nebo jak věc posoudil a rozhodl, případně jak věc posoudil odvolací soud.

Odvolací senát Krajského soudu v Ostravě ve druhé polovině září pěti pracovníkům stavebních firem obžalovaným ze zavinění pádu mostu ve Studénce na Novojičínsku před 14 lety uložil tříleté až tříapůlleté podmíněné tresty. Za zavinění neštěstí, při kterém zemřelo v srpnu 2008 osm lidí a stovka dalších utrpěla zranění, tak nikdo nepůjde do vězení. Dva původní nepodmíněné tresty soud zmírnil mimo jiné kvůli délce trestního řízení.