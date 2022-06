Odvolání za náraz vlaku do mostu ve Studénce je potřetí u soudu

Okresní soud v Novém Jičíně dříve dvakrát všechny obžalované zprostil. Krajský soud v rámci odvolání pak vždy nařídil nové projednání.

Loni v srpnu nakonec prvoinstanční soud uznal vinnými pět z deseti obžalovaných. Právě jejich odvoláním se nyní soud v Ostravě začal zabývat. Odvolal se i státní zástupce.

„Dnes necháme přednést zprávu o stavu věci. V úterý budou přednesena odvolání. Pak Krajský soud v Ostravě veřejné zasedání odročí za účelem vynesení rozhodnutí. Rozhodnutí padne předpokládám počátkem září. Tedy pokud nepřipustíme další dokazování,“ uvedl soudce.

Před soudem původně stanulo deset obžalovaných. Dvakrát okresní soud všechny obžaloby zprostil. Napotřetí uznal pět manažerů stavebních firem vinnými z pádu mostu, do jehož trosek později narazil vlak.

Zdeněk Malý a Oldřich Magnusek z firmy Bögl a Krýsl dostali 3,5 roku vězení nepodmíněně. Petr Janouškovec a Michal Foniok ze společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia) a Miroslav Kovalík z firmy Bögl a Krýsl dostali podmíněné tresty.

„Pád mostu byl důsledkem celé řady pochybení,“ uvedl loni v srpnu předseda odvolacího senátu. Hlavně podle něj ale chyběl dokument, který by popsal metodický postup prací. Pochybení pětice obžalovaných, kteří ještě budou dál souzeni, označil soudce za natolik významné, že bez něj by most nespadl.

„Každý z nich mohl ve svém postavení zabránit pádu mostu či tomu, aby pod stavbou jezdily vlaky,“ řekl.

Nyní k soudu dorazil jen Malý, Magnusek a Foniok. Janouškovec a Kovalík se omluvili. Prostřednictvím svých advokátů požádali o jednání v jejich nepřítomnosti. K soudu dnes dorazili i dva pozůstalí po jedné z obětí neštěstí. Jednací síň opustili hned po tom, co soudce oznámil, že rozhodnutí vynese v září. Vývoj hlavního líčení pak odmítli oba komentovat.

Neštěstí se stalo 8. srpna 2008. Do trosek zříceného silničního mostu tehdy narazil mezinárodní rychlík. Osm cestujících tragédii nepřežilo a skoro 100 dalších utrpělo zranění, někteří s dlouhodobými následky. Soudy se kauzou zabývají od roku 2011.