Soud znovu projednává neštěstí ve Studénce, obžalovaných je už jen pět

Hlavní líčení začalo v devět hodin, vyhlášení rozsudku se zatím neočekává. „Předložili jsme revizní posudek, takže očekáváme, že se bude hovořit i o něm,“ podotkl ještě před začátkem jednání právní zástupce firmy Bögl & Krýsl Radek Ondruš.



Soudce Jaromír Pšenica však hned v úvodu nový revizní posudek společnosti jako důkaz odmítl.

Na jednání zřejmě dojde i na závěrečné návrhy státního zástupce a obhájců obžalovaných.

Okresní soud všechny obžalované manažery stavebních společností už dvakrát zprostil viny s tím, že není jasné, co přesně vedlo v pátek 8. srpna 2008 k pádu mostní konstrukce do kolejiště, do které vzápětí najel rychlík Comenius jedoucí z Krakova do Prahy.



Osm cestujících zemřelo, přes devadesát se zranilo, někteří s doživotními následky.

Státní zástupce se pokaždé odvolal a naposledy Krajský soud v Ostravě u pěti obžalovaných zproštění potvrdil, u dalších pěti však nikoli.

Jde o manažery firem Dopravní stavby Ostrava, nyní Eurovia, která měla stavbu mostu na starosti, a Bögl & Krýsl. Ta zase zasouvala konstrukci nad hlavní železniční tratí na druhou stranu. A právě při této fázi stavby se těžká konstrukce sesunula na hlavní trať mezi Ostravou a Olomoucí.

Podle soudce krajského soudu dále obžalovaní nedodrželi své povinnosti kontroly stavby a zjištění možných rizik.

„Pád mostu byl důsledkem celé řady pochybení. Například chyběl dokument, který by popsal metodický postup prací,“ konstatoval loni předseda senátu krajského soudu. „Každý z obžalovaných mohl ve svém postavení zabránit pádu mostu či tomu, aby pod stavbou jezdily vlaky,“ dodal soudce.

Postoj nadřazeného soudu je závazný i pro okresní soud. Pokud by se jím soudce Jaromír Pšenica neřídil, podle státního zástupce by mu mohla být věc odebrána.

Blíží se promlčení

Možností je více, například i nové projednání celého případu, který se soudně táhne od roku 2011, tedy deset let. Jak už minulý rok upozornil portál iDNES.cz, blíží se navíc promlčení případu, přičemž lhůta v současnosti činí patnáct let.

Jak už dříve řekl advokát Ondruš, promlčecí lhůta se počítá od doby, kdy byl spis přidělen soudu, a to se stalo v roce 2010. Tedy promlčení by nastalo v roce 2025. Jenže tehdy promlčecí lhůta činila dvanáct let, takže by se obžalovaní mohli domáhat lhůty platné v době skutku, což by znamenalo ukončení už příští rok.