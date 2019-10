Proč platit, co škodí? ptal se Rozner. Klaus navrhne dobrovolné poplatky ČT

Na stole mají ještě stejné zprávy i za rok 2017 a za rok 2018. K nim by se Sněmovna měla vrátit po interpelacích na členy vlády. Pokud by dvakrát za sebou nebyla některá schválena výroční zpráva o činnosti či o hospodaření ČT, vedlo by to k pádu Rady České televize, která také volí generálního ředitele veřejnoprávní televize.

„K čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet, a které ne? Aby nám vnucovala eurohujerskou a neomarxistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivně nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby nás ještě třicet let po velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Na tohle posíláme na Kavčí hory 7 miliard ročně?“ řekl poslanec Miloslav Rozner z hnutí SPD Tomia Okamury.

„Generální ředitel České televize pan Petr Dvořák dnes na ČT24 před osmou hodinou z ničeho nic při moderované debatě o programu televize k oslavám výročí 17. listopadu začal náhle hovořit o schvalování zpráv České televize ve Sněmovně. K mému obrovskému úžasu sdělil, že poslanci již neveřejně přiznali, že útočí na hospodaření České televize z důvodu, že se jim nelíbí zpravodajství, ale že on bude Českou televizi proti politikům bránit. No, to je tedy velice úsměvné,“ řekl komunista Jiří Valenta.

„Rady České televize naprosto neplní své poslání a místo, aby byly zástupci veřejnosti a případně i zvolených zástupců, tak se chovají jako obranný val managementu České televize. Tento stav považuji dlouhodobě za neudržitelný,“ kritizoval tlídr Trikolóry Václav Klaus mladší. „Skutečně ta televize se chová jako stát ve státě,“ tvrdil Klaus.



Kriticky k hospodaření televize vystupoval i poslanec vládního hnutí ANO Pavel Juříček a Milan Feranec, rovněž z hnutí ANO, prosadil doprovodné usnesení k hospodaření veřejnoprávní televize.

Pro zprávu o činnosti televize za rok 2016 bylo 120 ze 154 přítomných poslanců. Proti byli zástupci SPD, KSČM, Pavel Juříček z ANO a nezařazení poslanci Ivana Nevludová a Lubomír Volný. Obdobně dopadlo i hlasování o zprávě o hospodaření ČT za rok 2016. Pro ni zvedlo ruku 117 ze 151 přítomných. K poslancům, co byli proti zprávě o činnosti, se přidala Zuzana Majerová Zahradníková z Trikolóry.