Komunisté navrhli majetková přiznání pro novináře České televize i rozhlasu

Návrh zdůvodňují autoři v čele s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem obranou obou médií před podezřeními z neobjektivity zpravodajství a publicistiky nebo ze skryté a podprahové reklamy ve prospěch některých ekonomických, politických, kulturních či sportovních subjektů.

Novináři České televize a Českého rozhlasu by v případě schválení novely měli podle Filipa stejné povinnosti jako ostatní veřejní funkcionáři, na které se zákon o střetu zájmů vztahuje. Podávali by vstupní majetkové přiznání, následně každoroční a také výstupní potom, co by práci přestali vykonávat.



O návrhu na zavedení majetkových přiznání novinářů Českého rozhlasu a České televize mluvil Filip už v červnu. Za nadsázku pak označil další záměr, aby byli novináři každé čtyři roky voleni. Spolu s ním návrh podepsali Stanislav Grospič, Jiří Valenta a Miloslava Vostrá.

Komunisté na ČT útočí pravidelně. Nedávno například nepodpořili výroční zprávy o činnosti a hospodaření veřejnoprávní televize. Zprávy navzdory komunistům a SPD prošly.