Redaktoři ČT nesmí být očividně nositeli politických postojů, řekl Zaorálek

„Mně se zdá, že problém u ČT spočívá v tom, že pokud máme nějakou takovou instituci, aby ti, kteří v této instituci působí, nebyli očividně nositeli politických postojů,“ prohlásil Zaorálek.

Stížnosti některých poslanců na veřejnoprávní televizi jsou tak podle něj do jisté míry korektní.

Uvedl vlastní zkušenost s Českou televizí, kdy měl pocit, že se vůči němu televize nezachovala korektně, a to když jel jako poslanec do komunistické severní Koreje. Zaorálek tvrdí, že kvůli přístupu moderátora odjížděl z ČT s pocitem, že jeho cesta do severní Koreje byla a priori omyl a že neměl šanci svou cestu vysvětlit. „Měl jsem pocit, že jsem dopředu odepsán,“ řekl doslova Zaorálek. Podobný pocit, kdy je redaktor dopředu přesvědčen, že má pravdu a že se k nim televize nechovala férově, mají podle něj občas i jiní politici.

S kritikou ministr kultury vystoupil právě v době, kdy se politici dohadují o výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za roky 2016 a 2017.

Minulý týden je schválit nedokázala, když poslanci debatou o nich strávili pět hodin. Vrátit se k nim poslanci má znovu ve čtvrtek.

Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka při poslední sněmovní diskusi zaznívaly lži, polopravdy, manipulace, objevily se na zakázku vyrobené dokumenty, falešná čísla a citace bez kontextu. „Je to důkaz zvyšujícího se politického tlaku, kdy je debata o hospodaření ve skutečnosti jen způsobem, jak Českou televizi zastrašit,“ uvedl k tomu Dvořák v ČT.