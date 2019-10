Česká televize připomene výročí 17. listopadu i trezorovými filmy

Dokumenty Sametová FAMU, Ročník 89 nebo Jan Potměšil: Nikdy bych neměnil připomenou studenty uměleckých škol, kteří se před 30 lety aktivně zapojili do protestů a stávek. Pohled na vývoj společnosti v následujících letech nabídne Robert Sedláček v projektu Soud nad českou cestou.

„Připomínka listopadu nebude pouhým mementem, pořady zohledňují i aktuální dění a společenskou situaci dneška,“ doplnil Petr Dvořák.

Dokument o Potměšilovi uvede Česká televize 19. listopadu. „Lidé se najednou zmobilizovali a zjistili, že mají možnost promluvit, setkat se a dát najevo svůj názor. Najednou se celý národ poprvé po sedmačtyřiceti letech mohl nadechnout svobody,“ řekl při vzpomínce na tehdejší události Jan Potměšil.

„Jsem přešťastným člověkem, že jsme u toho mohl být a že jsem do toho investoval, co jsem mohl. Přestože se kvůli úrazu změnil můj život, ničeho nelituju. Žiju ve svobodné zemi, můžu dělat to, co miluju, potkal jsem ženu svého života a mám zdravé děti. A jak si s tou svobodou naložíme, je jen na nás,“ dodal herec, který se aktivně účastnil listopadových demonstrací a po automobilové nehodě je upoután na invalidní vozík.

Sedláček v pořadu Soud nad českou cestou za pomoci fiktivního soudního přelíčení reflektuje míru naplnění programového prohlášení Občanského fóra „Co chceme“ z listopadu 1989.

Režisér Ondřej Kepka oslovil v dokumentu Ročník 89 své tehdejší spolužáky z divadelní fakulty a zamýšlí se s nimi nad nadcházejícími svobodnými roky.

Fotograf a režisér Adolf Zika natočil třicetidílný krátkometrážní dokumentární cyklus Sametové stopy, ve kterém za každý rok promluví jedna fotografie od vybraného autora. Jako první 20. listopadu prostřednictvím své fotografie přiblíží rok 1989 Jan Šibík.

„Obsahem, významem, ale i přesahem symbolizují fotografie dění, událostí či náladu ve společnosti daného roku a dohromady tak tvoří jakýsi film o 30 políčcích,“ uvedl Zika.

Tématu života po sametové revoluci se věnuje cyklus Třicet svobodných, ve kterém vystupuje Marta Kubišová, Michael Kocáb, Petr Pavel nebo Šimon Pánek. „Dokument by měl dokázat nebo aspoň naznačit, že Češi nemají k velké skepsi důvod,“" uvedl autor námětu a dramaturg Josef Albrecht.

Česká televize nabídne také portréty osobností, jejichž životy ovlivnila normalizace a události spojené s koncem nadvlády komunistické strany. Připomene Zorku Ságlovou, Luboše Dobrovského nebo Jána Langoše.

Ve speciálním bloku pak 24. a 25. listopadu ČT2 opráší trezorové snímky jako film Věry Chytilové Sedmikrásky, dlouho zakázaný snímek natočený podle románu Evy Kantůrkové Smuteční slavnost nebo fiktivní drama Jindřišky Smetanové Konec velké epochy.