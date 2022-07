Spor o snížení plateb zdravotním pojišťovnám rozvrátil jednání Sněmovny

Kvůli výši plateb zdravotním pojišťovnám se přou strana již delší dobu. Podle opozičních poslanců bude 14 miliard, o které vláda chce letošní platby státu snížit, ve zdravotnictví chybět a může docházet ke snížení dostupnosti péče.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová proto v pátek protestovala, protože tento bod, který do programu dodatečně prosadila vládní koalice, vůbec nebyl na pozvánce na schůzi. A vzala si proto jménem ANO pauzu na 90 minut. Následně totéž na další dvě hodiny udělal šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Zákony však může Sněmovna podle jednacího řádu schvalovat ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin (pokud se poslanci neshodnou jinak), takže jednání předčasně skončilo a poslanci v něm budou pokračovat až ve středu dopoledne.

Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle upravené novely by měly platby klesnout od srpna na 1487 korun tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce. Původně předloha předpokládala odvody 1567 korun měsíčně už od července.

Spory mezi stranami vyvolalo v pátek i to, že hnutí ANO chtělo v pátek prosadit přednostní projednání vládní předlohy, kterou by chtělo opravit zákonnou možnost předčasné penze pro zdravotnické záchranáře, kteří se osobně vypravili do Sněmovny.

Na návrh Marka Výborného z KDU-ČSL ale Sněmovna rozhodla, že důchodovou novelu bude schvalovat až příští týden ve středu. Výborný poukazoval na to, že předkladatel, ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka, je řádně omluvený z pracovních důvodů.