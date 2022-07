Záchranáři se možnosti odejít od ledna o pět let dříve do důchodu nedočkali

„Pro záchranáře je to smutný den,“ řekla poslankyně ANO Jana Pastuchová.

„Tady se ze záchranářství dělá politika, to jsou lidé, kteří zachraňují lidské životy,“ zlobil se poslanec za ANO Milan Brázdil, sám civilním zaměstnáním záchranář. „Potřebují vědět, že když nebudou zvládat, nebudou na dlažbě. Nechte vašim lidem volné hlasování,“ prosil ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku z KDU-ČSL.

„Vnímám, že se tu rozběhla tato debata, ale Česká správa sociálního zabezpečení by tento návrh nemohla od začátku ledna aplikovat,“ řekl poslancům ministr Jurečka. Vládní koalice se podle něj dohodla, že nyní projednávaná novela se má týkat jen pěstounů. Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že předloží vlastní novelu, která se bude týkat předčasných důchodů lidí pracujících v náročných profesích.

ANO ale tvrdí, že pravidla, která chystá vláda, budou pro záchranáře mnohem méně výhodná. Aby mohli jít do předčasné penze o rok dříve, budou muset mít odpracovaných aspoň deset let v záchrance. Tedy aby mohli jít důchodu o pět let dříve, museli by v záchrance odpracovat padesát let. A to je nereálné.

Poslanci kývli na úpravu pravidel pro pěstouny

Sněmovna schválila novelu zákona, která po změnách v pěstounských odměnách upravuje důchody části příbuzných pěstounů. Zákon nyní míří do Senátu. Ale bez úpravy pravidel pro záchranáře.

Příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění. Pěstounství se u nich zařadí mezi takzvané náhradní a vyloučené doby a zohlední se při výpočtu penze. Zdravotní odvody bude posílal stát. Pro nové pěstouny z rodiny či z řad blízkých má osvobození od odvodů platit až dva roky od převzetí dítěte.

Předloha reaguje na změny v pěstounské péči účinné od ledna. Do konce loňska dostávali všichni dlouhodobí pěstouni od státu odměnu, která se považovala za příjem a platily se z ní odvody. Od letoška mají odměnu jen cizí pěstouni, které zprostředkoval úřad. Nezprostředkovaným příbuzným či blízkým pěstounům stát poskytuje příspěvek, u něhož důchodové a zdravotní pojištění není.

Spor o 14 miliard zdravotním pojišťovnám

Sněmovna má ve středu rozhodnout také o snížení letošních plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce, tedy za důchodce, děti, student, matky na mateřské, nezaměstnané a za uprchlíky před Putinovou válkou z Ukrajiny o 14 miliard korun. ANO a SPD s tím kategoricky nesouhlasí a snaží se tomu zabránit.

Spor o to rozděluje Sněmovnu dlouhodobě a není tak úplně jisté, kdy přesně k hlasování dojde. ANO a SPD se podařilo naposledy v pátek zablokovat jednání a zabránit tak projednání návrhu.

Opoziční strany argumentují, že změna navržená vládou může mít negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Vládní pětikoalice to odmítá. Novela má zavést i valorizaci zdravotních plateb státu od roku 2024.

Stát platí od ledna za každého státního pojištěnce 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle upravené novely by měly platby klesnout od srpna na 1487 korun tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce. Původně předloha předpokládala odvody 1567 korun měsíčně už od července.