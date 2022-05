Poslanci se utkají o platby do zdravotního pojištění, EET i o střet zájmů

Vláda navrhla ukončit pandemickou pohotovost 3. května, protože covid-19 momentálně zeslábl natolik, že už není nutná. V pondělí v Česku přibylo 1680 nově potvrzených případů covidu. V nemocnicích je s covidem 615 lidí. V době pandemické pohotovosti může ministerstvo zdravotnictví vydávat protikoronavirová opatření podle pandemického zákona.

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná na popud vládních poslanců začíná dopoledne v 10 hodin. Opoziční hnutí SPD a hnutí ANO dala již dříve najevo, že některé návrhy vlády jsou podle nich natolik sporné, že je opozice připravena brzdit je i formou obstrukcí.

Na platbách do zdravotního pojištění chce vláda letos ušetřit 14 miliard

Tvrdý střet se dá čekat o návrh na snížení plateb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Stát takto platí za důchodce, děti, studenty, matky na mateřské či nezaměstnané. Bývalá vláda Andreje Babiše loni rozhodla o navýšení plateb o 200 korun na 1 967 korun za osobu měsíčně. Od července by se měla podle Fialovy vlády částka snížit na 1 567 korun, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Pro státní rozpočet to má do konce roku znamenat úsporu asi 14 miliard korun.

Nepřijatelné je to jak podle šéfa SPD Tomia Okamury, tak podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové. Stejně tak oznámila SPD, že hodlá blokovat korespondenční volbu ze zahraničí. „Tento návrh je pro nás nepřijatelný,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

ANO vadí vládní návrh novely o střetu zájmů

Hnutí ANO už v předstihu oznámilo, že bude ve Sněmovně blokovat přijetí vládního návrhu novely zákona o střetu zájmů. Počítá s tím, že poslanci či ministři nesmějí ovládat provozovatele médií. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se nově vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Podobně tomu bude u společností v případě omezení u veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek, které míří na členy vlády.

Vládní poslanci nepovažují za dostatečné, že Andrej Babiš kvůli novele zákona o střetu zájmů svůj majetek převedl do dvou svěřenských fondů, ale je dál konečným beneficientem holdingu Agrofert, který vlastní mediální dům MAFRA. Ten vydává deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Metro. Součástí mediálního domu MAFRA je i portál iDNES.cz.