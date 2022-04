Poslanci mají jednat o nízkoemisních vozidlech ve veřejné dopravě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Předpokládají stanovení minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek na zajištění veřejné dopravy. Část z nich by měly úřady naplnit nejprve do konce roku 2025 a další část do konce roku 2030.

Na programu má být i novela, která zavede pravidelné poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody každý měsíc podle směrnice Evropské unie. Údaje budou moci být zpřístupněny i prostřednictvím internetu.

Program mohou poslanci ještě v úvodu jednání upravit. Odpoledne jsou na programu pravidelné ústní interpelace na členy vlády.