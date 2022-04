Poslanci mají zrychleně schvalovat snížení spotřební daně u pohonných hmot

Kvůli skokovému zdražení pohonných hmot vláda přistoupila ke kroku, který má pomoci srazit ceny benzinu a nafty. Navrhuje snížení spotřební daně na benzín a naftu o 1,50 Kč na litr. Má platit zatím čtyři měsíce - od června do konce září. Opozice to podpoří, ale ANO to označilo za nedostatečné a požaduje zastropování cen pohonných hmot.

„Snížení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč znamená snížení na nejnižší povolenou hranici ze strany Evropské unie,“ řekl premiér Petr Fiala. Zastropování cen označil za nesmysl. „Když zastropujete ceny, tak to někdo musí zaplatit,“ uvedl Fiala. A zaplatila by to podle něj střední třída.

Konec povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot

Ke snížení ceny a k podpoře autodopravců má podle vlády sloužit i zrušení povinného přimíchávání dražší biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro podnikatelská vozidla do 12 tun a její snížení pro automobily nad tuto hmotnost. Zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty a do benzinu by podle vlády mohlo snížit cenu pohonných hmot až o dvě koruny za litr.

Rozhodnutí vlády zrušit přimíchání biosložky do pohonných hmot vytkl vládě už při debatě před hlasováním o státním rozpočtu na letošní rok bývalý premiér Andrej Babiš. „Čtrnáct miliard dáte Putinovi, který zabíjí lidi,“ prohlásil Babiš. Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která je součástí holdingu Agrofert. Tu převedl Babiš do svého svěřenského fondu kvůli zákonu o střetu zájmů.