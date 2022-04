Děláme kroky pro zajištění dodávek plynu ze všech zdrojů, řekl premiér Fiala

Vláda nyní nemá informace ani signály, že by Česku hrozilo zastavení dodávek plynu z Ruska, jako se to stalo Polsku a Bulharsku, řekl ve středu v poledne premiér Petr Fiala. „Děláme kroky, které by měly zajistit občanům České republiky dostatek energie ze všech možný zdrojů v případě, že by Rusko pokračovalo v těch svých krocích, které vidíme v těchto dnech,“ řekl ve Sněmovně Fiala.