Poslanci mají schvalovat daňová zvýhodnění související s pomocí Ukrajině

„V reakci na Putinovu válku na Ukrajině rozšiřujeme podmínky odpočtu daně,“ řekl při předchozím projednávání zákona ve Sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Novela i pro letošní rok prodlužuje možnost odečíst si od základu daně dary poskytnuté na zákonem stanovené účely až do 30 procent základu.

Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území České republiky tvoří nejméně 90 procent zdanitelných příjmů.

Volba nového viceprezidenta NKÚ

Poslanci budou také volit kandidáta na jmenování viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. Kandidátkou vládní koalice je náměstkyně na ministerstvu životního prostředí Simeona Zikmundová, s ní se utká místopředseda sněmovního kontrolního výboru Roman Kubíček z hnutí ANO.

Favoritkou je vzhledem k početní převaze stran vládní koalice Horníková. Nového viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky Miloš Zeman, nahradí bývalou poslankyni za ODS Zdeňku Horníkovou, které skončil mandát.

Poslanci ještě mohou změnit program jednání. Sněmovna do něj může zařadit návrh vlády, který ruší povinné přimíchávání biosložky do nafty a do benzinu a ruší silniční daň pro část vozidel. V úterý to totiž poslanci nestihli projednat.