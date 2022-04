Fiala bude v Polsku jednat o plynovodu, který by snížil závislost na Rusku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Čelí otázkám opozičních poslanců na ceny plynu, tuhých paliv i na energetickou bezpečnost. „Lidé nebudou mít na drahé energie, jak to chcete řešit?“ zeptala se Fialy poslankyně SPD Karla Maříková. Konkrétně ji zajímalo zajištění dostatku tuhých paliv. „Pokud jde o černé uhlí, dodávky jsou závislé na Polsku,“ opáčil jí Fiala.

U hnědého uhlí bude podle něj jeho potřeba zajištěna a pokud jde o uhlí černé, bude i o tom jednat při páteční návštěvě Polska, kde se setká s premiérem Mateuszem Morawieckým.

Ceny uhlí v celé Evropě podle něj stoupají na mnohaleté rekordy. Připomněl také, že pokud jde o domácnosti, jeho vláda o dva roky posunul termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky, tedy od 1. 9. 2024. To už ve středu zrychleně schválila Sněmovna.

Pokud by Rusko zastavilo České republice dodávky plynu, po určitou dobu by podle premiéra esko zvládalo situaci, pak by nám ale musela pomoci Evropské unie. „Jsme schopni kombinací zásob a jiných dodavatelů si s tím určitě po nějakou dobu poradit. Dlouhodobě ale musíme hledat jiná řešení,“ řekl ve středu ve Sněmovně předseda vlády v reakci na to, že Rusko zastavilo dodávky plynu Polsku a Bulharsku.

Polsko je - podobně jako Česko - aktivní při prosazování co nejtvrdších sankcí proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, který vyvolal válku proti Ukrajině.

Česká vláda podle Fialy nyní nemá informace, že by zemi hrozilo zastavení dodávek plynu z Ruska. „Nemáme informace ani signály, ale musíme s tím počítat,“ připustil předseda vlády. Česko patří mezi zeměmi Evropské unie mezi nejvíc na ruském plynu závislé.

