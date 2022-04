ANO okomentuje plán vlády dát 5 tisíc na dítě rodinám s příjmem do milionu

Politici ANO okomentují na tiskové konferenci po jednání stínové vlády opozičního hnutí plán vlády Petra Fialy poskytnout jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na děti do 18 let pro rodiny s čistým ročním příjmem do milionu korun. Tisková konference ANO ve Sněmovně je ohlášena na 12:15 a portál iDNES.cz je bude vysílat živě.