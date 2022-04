Zásobníky plynu musí být na zimu naplněné na 80 procent, určil Síkela

Česko by už příště nemělo do topné sezony vstupovat s poloprázdnými zásobníky plynu. Ministr průmyslu Jozef Síkela vydal mimořádné opatření, kterým stanovil, že zásobníky bude nutné před zimou naplnit minimálně na 80 procent. Dosud byla povinná hranice třicetiprocentní. Síkela to ve čtvrtek řekl v České televizi.