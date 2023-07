Vláda začne prosazovat úsporný balíček na mimořádné schůzi Sněmovny

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

„Pokud bychom ozdravný balíček neschválili, schodek rozpočtu by v příštím roce byl o skoro 98 miliard vyšší a v roce 2025 dokonce o více než 150 miliard vyšší,“ uvedl premiér Petr Fiala, když balíček schválila vláda.

Opozice bude klást odpor přijetí balíčku ve vládě navržené podobě. „Nejvyšší zvýšení daní v historii České republiky, o 73 miliard ročně,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a označila balíček za jedovatý koktejl. V balíčku vidí desítky nelogičností. Balíček kategoricky odmítá také SPD. Je tak možné, že poslanci ve Sněmovně znovu stráví několik dnů i nocí.

Odbory a zaměstnavatelé připraví společně návrh úpravy úsporného balíčku a předloží tento návrh premiérovi a koalici, oznámil v pondělí premiér Petr Fiala. Koalice posoudí, zda by navržené změny mohly být přijaty.

„Nejsme připraveni ustupovat nátlaku. Budeme prosazovat úsporný balíček v té podobě v jaké byl předložen. Nikdo nepočítá s žádnými automatickými změnami,“ zdůraznil ale také předseda vlády.

Poslanci budou také pokračovat v projednávání novely o zpomalení valorizace penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Její druhé čtení je prvním bodem navrženého programu mimořádné schůze od 10 hodin.

Ve druhém čtení mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy. Novela obsahuje nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací důchodů při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Opatření mají podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování.

Návrh programu mimořádné schůze není možné měnit ani upravovat, ale než ho poslanci schválí, mohou to brzdit svými projevy řečníci s přednostním právem, kteří mohou mluvit bez omezení. Toto právo mají šéfové stran a poslaneckých klubů, členové vedení Sněmovny a ministři. Z opozice jde o celkem šest lidí - čtyři z ANO (Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Klára Dostálová) a dva z SPD (Tomio Okamura a Radim Fiala).