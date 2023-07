Pirát Michálek navrhl z balíčku odstranit vyšší rentu pro Klause a Zemana

V balíčku se to objevilo, i když na ničem takovém se koalice nedohodla.

„Předložený návrh zvýšit rentu a náhrady bývalých prezidentů ČR o cca milion korun ročně nemá oporu v koaliční dohodě a v době, kdy všichni počínaje důchodci až po rodiny s dětmi, musí dělat úspory, považuji navýšení peněz pro tyto vrcholové politiky za nemravné. Proto navrhuji tuto změnu, která vůbec nesouhlasí s úsporami, ale naopak zatěžuje státní rozpočet částkou 2 miliony korun ročně, vypustit,“ zdůvodnil návrh Michálek.

Piráti se navýšení peněz pro bývalé prezidenty, což navrhl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, pokusili podle Michálka odstranit z balíčku již při projednávání balíčku ve vládě, ale byli podle šéfa poslanců Pirátů přehlasováni.

„To je dobrá otázka, ale ne na mě,“ odvětil Michálek na dotaz iDNES.cz, jak je možné, že ministr koaliční vlády posílá do parlamentu návrh, který nemá podporu koalice.

Nyní dostávají bývalí prezidenti měsíčně rentu 50 tisíc korun a dalších 50 tisíc měsíčně jako paušální náhrady. Nově to má být podle vládního návrhu, který odmítají Piráti, měsíční renta 78 346 korun a paušální náhrada 102 400 korun. Jak Klaus, tak Zeman si tak mají měsíčně polepšit o 80 746 korun. Celkově by to znamená u každého z bývalých prezidentů přidání 968 952 korun ročně.

Debata se podle Michálka musí vést o i novele zákona o hazardních hrách, která zůstala součástí balíčku. „Ještě nebyla dosažena koaliční shoda. Podporujeme požadavek lidovců na to, aby se záležitost ještě projednala,“ řekl šéf poslanců Pirátů. Další návrhy nejmenší vládní strany se týkají přesunu minerálních a léčivých vod či mentruačních pomůcek do nižší daňové sazby.