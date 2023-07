Dvě hodiny po poledni začne bitva o úsporný balíček, který zvyšuje daně

Úsporný balíček, který předložila vláda, počítá s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit jen pro knihy. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek, třeba školkovného či nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. Nově se sleva na manželku či na manžela bude týkat jen těch, kdo pečují o dítě do tří let.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Zvýšení daně z příjmu pro firmy i lidi vydělávají víc než trojnásobek průměru

Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy (nyní asi 121 tisíc korun), dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).

OSVČ poroste minimální základ pro odvody ze čtvrtiny průměrné mzdy až na 40 procent - o 5 procentních bodů ročně, a tím se má přiblížit maximální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy.

Součástí balíčku je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření. Základní sazba daně z nemovitosti se má zvýšit až na dvojnásobek.