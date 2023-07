Den před schvalováním balíčku ve Sněmovně jedná vláda s odbory o rozpočtu

Konečný návrh státního rozpočtu na příští rok, který musí vláda do Sněmovny poslat do konce září, nesmí mít podle premiéra Petra Fialy schodek vyšší než 270 miliard korun.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Vláda nehodlá v rozpočtu na příští rok snižovat tarifní platy státních zaměstnanců o 5 procent, jak původně zvažovala.

Úsporný balíček, který začne v úterý prosazovat ve Sněmovně vláda, počítá s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek, třeba školkovného či nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. „Je to přijatelná cena za budoucí prosperitu Česka,“ řekl Fiala.