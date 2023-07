Je skandální spojovat důchodovou reformu s daňovým balíčkem, řekl Juchelka

Hnutí ANO a SPD připravila dvě desítky pozměňovacích návrhů ke změně zákona o důchodovém pojištění. Tu začnou poslanci projednávat jako první bod mimořádné schůze, která začíná v úterý, ještě před jednáním o úsporném balíčku. Novelu ještě nebude Sněmovna schvalovat, mohou předkládat pozměňovací návrhy.

Jeden z hlavních pozměňovacích návrhů ANO se týká mimořádných valorizací penzí. „Mimořádné valorizace zachovat v podobě, v jaké jsou,“ říká Juchelka. Vládní návrh počítá s nahrazením mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen.

Poslanec hnutí ANO Igor Hendrych chce zachovat u předčasných důchodů podmínku 35 odpracovaných let s odvody, vláda navrhla prodloužení o pět let.

Desítku pozměňovacích návrhů přichystala poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránková. Nejradikálnější z nich vypouští z novely všechny změny prosazované vládou, další by zachovaly nynější valorizační pravidla či pravidla předčasných důchodů, nebo aspoň některé z jednotlivých parametrů. Chce, aby důchody při běžných valorizacích dál odrážely polovinu růstu reálné mzdy, a nikoli třetinu, jak to přináší vládní novela. Obdobnou věc navrhl poslanec hnutí ANO Karel Rais.

Některé z pozměňovacích návrhů by umožnily lidem s předčasnou penzí přivydělat si až tři čtvrtiny minimální mzdy na běžné pracovní smlouvy. Zvedají také základní výměru důchodu o pět procentních bodů na 15 procent průměrné mzdy nebo ruší krácení předčasných penzí lidem, kteří hradili odvody 45 let.

Penze se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.

Předčasný důchod nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku

Předčasný důchod by měl být možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let, což je jediná změna v novele, jejíž účinnost má být o rok odložena.

Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část nevalorizovala.