Vláda projedná balíček. Mění DPH, ruší daňové výjimky a vrací nemocenskou

Koalice se podle premiéra Petra Fialy rozhodla zrušit celkem 22 daňových výjimek. Pokud by žádná opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl podle Fialy o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard korun.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Koalice se shodla i na zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Toto opatření má přinést do státní pokladny 22 miliard korun.

Své plány pětikoalice představila v první polovině května, po schválení vládou má balíček Sněmovna začít schvalovat v červenci.

Vláda v balíčku už nechce dělat změny s výjimkou kosmetických a změnit to nemají ani protesty odborů. „Každý má právo na protesty, žijeme v demokratické zemi,“ řekl po jednání s odbory ministr financí Zbyněk Stanjura.

Nová bezpečnostní strategie i plán pro poštu

Na programu jednání je i nová bezpečnostní strategie Česka, která označuje za největší hrozby Rusko a Čínu. Zaujmout stanovisko by měla vláda také k účasti ruských sportovců na akcích v Česku a českých sportovců v Rusku.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana by vláda mohla řešit restrukturalizační plánu České pošty, který v úterý schválila dozorčí rada pošty.