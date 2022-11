Poslanci projednají změnu služebního zákona, kterou vetoval prezident Zeman

Prezident Zeman při vrácení zákona zapochyboval nad tím, zde je novela v souladu s požadavkem depolitizace a profesionalizace státní správy. Kritizoval i úpravu v případě politických náměstků, v konečném důsledku jde podle něj o dobře placenou trafiku.

Pětikoalice naopak tvrdí, že změny zákona pomohou k většímu odpolitizování státní služby a stanoví jasnou hranici mezi politickým vedením ministerstev a jejich úřednickým aparátem.

Opoziční poslanci z hnutí ANO a SPD kritizovali při prvním schvalování novely zákona zrušení omezení počtu náměstků „Schvalovat neomezený počet náměstků? Znovu bych apelovala na zdravý rozum,“ řekla bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Opozici vadí i zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků.

Výcvik ukrajinských vojáků v Česku

Poslanci by měli schvalovat také pobyt ukrajinských vojáků v Česku kvůli výcviku a některé zahraniční mise české armády. Výcvik Ukrajinců by měl v Česku probíhat do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého by se mohlo zúčastnit až 800 vojáků.

Cvičení vychází z dohody české a ukrajinské vlády, výhledově ale bude převeden pod asistenční misi Evropské unie. Česko do ní vyčlení 55 lidí, mohli by působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů.