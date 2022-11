Poslanci schvalují výcvik ukrajinských vojáků v Česku a zahraniční mise

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Výcvik Ukrajinců by měl v Česku probíhat do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého by se mohlo zúčastnit až 800 vojáků. Celkové náklady na výcvik v ČR se odhadují na 975 milionů korun.

Cvičení vychází z dohody české a ukrajinské vlády, výhledově ale bude převeden pod asistenční misi Evropské unie. Česko do ní vyčlení 55 lidí, mohli by působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů.

„Nechceme, aby se na našem území školili vojáci z Ukrajiny,“ oponoval návrhu vlády poslanec opozičního hnutí SPD Radovan Vích.

Vláda také navrhuje mandát na působení armády v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024. Do Kosova by mělo být nově vysláno až 40 vojenských policistů do jednotky italských karabiniérů pro období červenec 2023 až prosinec 2024. V Iráku by mělo v letech 2023 a 2024 nadále působit maximálně 20 vojáků v misi NATO. Jde o prodloužení přítomnosti vojáků v těchto misích.