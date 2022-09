Poslanci upraví služební zákon. Mračková z ANO končí ve vedení Sněmovny

Podle opozice to povede ke zvýšení nákladů. Vadí jí i zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků. Má to přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně státní služby, argumentují naopak poslanci vládní pětikoalice.

Závěrečné hlasování čeká i změnu zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, která má chránit dodavatele obchodních řetězců.

Sněmovna by měla schvalovat rovněž návrh zákona, který určuje postup při zabavení nelegálně dovezených kulturních předmětů do zemí Evropské unie a jejich vrácení do zemí původu. Program jednání mohou poslanci ještě na začátku schůze upravit.

Další oběť kauzy Dozimetr

V pátek má skončit ve funkci místopředsedkyně dolní komory Jana Mračková Vildumetzová z ANO. Rezignaci ohlásila kvůli kontaktům se Zakariou Nemrahem, jedním ze stíhaných v pražské korupční kauze Dozimetr.

Mračková Vildumetzová bagatelizovala své kontakty s Nemrahem. Rezignovat se rozhodla až ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že obviněný podnikatel Nemrah byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte. Do té doby Mračková Vildumetzová tvrdila, že ho ani moc nezná.

Končící místopředsedkyně zdůrazňuje, že s případem Dozimetr nemá nic společného. Nemrah se podle ní přátelil s jejím manželem, někdejším členem výkonné rady ODS za Karlovarský kraj Janem Mračkem.