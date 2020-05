Do škol by se 8. června mohli vrátit i žáci druhého stupně základních škol

Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol.

Základní školy by pro žáky druhého stupně nemusely zajišťovat program podle běžného rozvrhu na každý den, ale děti by do nich mohly chodit třeba na třídnické hodiny. „Nemuselo by to být každý den, ale třeba jen v některých dnech v týdnu na část dne,“ řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Otevření škol má dětem umožnit zejména znovunavázání vztahů se spolužáky a osobního kontaktu s učitelem. Podobně by podle ní mohly fungovat i střední školy, konzervatoře či vyšší odborné školy.

Z vládního materiálu vyplývá, že by podobně jako v případě prvního stupně základních škol nebo žáků posledních ročníků základních a středních škol kvůli riziku šíření koronaviru docházka nebyla povinná. Děti by ve školách byly rozděleny do skupin nejvýše po 15.

Školy se kvůli šíření koronaviru zavřely 11. března. Vláda je postupně otevírá. Poslední ročníky základních a středních škol se mohly 11. května vrátit na konzultace a k přípravě k přijímacím a maturitním zkouškám. Od pondělí 25. května se za přísných hygienických opatření otevřel první stupeň základních škol.

Plaga vládě předkládá také návrh na znovuotevření speciálních škol pro mentálně a tělesně postižené, autisty nebo děti s poruchami chování od 1. června. Pokud to kabinet schválí, podmínkou přihlášení dětí k dobrovolné docházce by podle mluvčí mělo být prohlášení rodičů, že jsou si vědomi zvýšeného rizika nákazy svého dítěte.