Ulice jako v první školní den. Zlomek dětí se vrací po pauze do tříd

Už cestou do Prahy byla z autobusu ve vesnicích vidět řada rodičů, kteří vedli svoje ratolesti za ruku a mířili do školy. Dítě v jedné, tašku v druhé, jako v první školní den. I když přichází jen zlomek dětí oproti normálu. Rodiče otevření škol pojali spíše jako hlídání než jako návrat zpátky do lavic.

„Potřebujeme chodit do práce, skloubit to společně s učením doma bylo poměrně náročné, takže otevření škol u nás doma vítáme. Kdyby se ale neotevřely, samozřejmě bychom to vyřešili nějak jinak, ale takhle je to lepší,“ shoduje se pár s dcerou, která bude jako třeťačka ve druhé skupině s dalšími dětmi a do školy se těšila. Obavu z případného onemocnění nemají, ani další rodiče, které se před školou sešli.

„Když se bude dodržovat, co má, nebojím se toho. Se školou máme dobré zkušenosti, Tomáš také ví, jak se má chovat a do školy ho navíc budeme vozit cestou do práce, takže se nebojím. Doma děti stejně nezavřeme napořád,“ vysvětloval u měření teploty a podepisování prohlášení jeden z tatínků.

Vrací se vaše dítě/děti do školy, nebo zůstává/zůstávají doma? Jde do školy 48 Zůstává doma 31

Je to hlídání, ne klasická výuka

Jestli totiž dnešní den nevypadal jako ten první školní v září, vypadal minimálně jako komornější shromáždění k zápisu. Rodiče totiž musejí podepsat před školou prohlášení, že děti nemají příznaky nemoci covid-19.

Jak to vypadalo Podíl pražských žáků, kteří dorazili do školy, se v různých zařízeních lišil. Někde jich přišlo kolem 80 procent, jinde polovina nebo jen čtvrtina. ČTK

„Všechny organizační věci vyřizujeme před školou. Rodiče nám dítě odevzdají a my si ho pak vezmeme do rozdělených skupin, které máme tři podle ročníků. Prvňáčky, pak druhý a třetí ročník a nakonec čtvrtý a pátý. Je to několik tří dohromady. U dětí máme vychovatele a asistenty pedagoga, třídní učitelé ve skupinách nejsou a zajišťují distanční výuku,“ říká ředitel ZŠ Londýnská v Praze 2 Michal Ševčík, kde od minulého týdne učí i žáky devátých ročníků.

O klasickou výuku rozhodně nejde. Ve třídách se probírají tématické bloky a ročníky spolupracují se spolužáky, kteří pokračují v distanční výuce. Škola se na to také připravovala.

„Mezi rodiči jsme si udělali dotazník, kdo by dítě do školy dát chtěl. Věděli jsem, s kým můžeme a máme počítat, podle toho vytvořit skupiny, zorganizovat to. Rodiče si pak děti mohou vyzvednout od jedné hodiny do čtyř,“ doplňuje ředitel.

„Já jsem se na vás těšil“

Školou se ale rozléhá ticho. Žádné pištění dětí, které se vrátily po prázdninách. Žádné loučení s rodiči na chodbě. Zamávat si s nasazenou rouškou už před školou a jít s paní asistentkou do třídy jen ve dvou. Celé je to bezkontaktní, na dálku. S ředitelem na schodech míjíme druháka, který svému doprovodu říká „já jsem se na vás těšil“.

„Děti vedeme do třídy i proto, aby to pro ně nebyl takový šok. Jsou to prvňáčci druháci a přeci jen dnes ta škola vypadá úplně jinak, než jsou zvyklí. Takže mají svojí osobní eskortu,“ usmívá se ředitele školy Martin Ševčík.

Od minulého týdne jsou ve škole také žáci devátých ročníků, kteří mají matematiku a český jazyk čtyři dny v týdnu na čtyři hodiny. Učí se společně s těmi, co jsou stále na distanční výuce v rámci projektoru, který ve třídě připravený. Nový typ koronaviru podle ředitele i jeho zástupce přinesl řadu pozitivních věcí a zkušeností, které by mohli využívat i nadále.

„Systémy pro zadávání domácích úkolů jsme používali už dříve, ale ne tak plošně. To by se mohlo od září změnit, ale ještě to probereme s učiteli. Velmi pozitivní je podle mého přístup žáků k učení obecně. Jsou teď samostatnější, naučily se větší zodpovědnosti. I když nám třeba pět šest dětí ‚uteklo‘, dělají toho málo, nebo nic a budou mít v září velké problémy, jsou to opravdu jedinci. Ostatní to zvládají dobře,“ shodují se ředitel a jeho zástupce Václav Nádvorník.