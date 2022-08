Sexting provozoval každý sedmý mladistvý, třetina toho lituje, ukázal výzkum

Takzvaný konsenzuální sexting, tedy sdílení fotek či videí s intimním obsahem za souhlasu obou stran, je nejen v Česku stále populárnější. „Nejčastěji se odehrává v partnerských vztazích, avšak u mladistvých není výjimkou ani při navazování kontaktů s úplně neznámými lidmi nebo jako zábava či experiment,“ uvedla Vladimíra Žáčková ze společnosti ESET.

Nezletilým však hrozí podle výzkumu větší riziko zneužití intimních fotek než dospělým. Děti jsou taky méně ostražité. Člověku, jehož znají jen z internetu, poslala svou intimní fotku čtvrtina dětí, nejčastěji ve věku 12 až 15 let. Další čtvrtina děti své vyfocené intimní partie sdílela s kamarády nebo spolužáky.

„Pro dospívající je typické do značné míry experimentovat a zkoumat svou sexualitu a identitu. V riskantním chování hraje roli i efekt disinhibice, tedy větší odvázanost, impulzivita a ztráta zábran v chování na internetu ve srovnání s offline prostředím,“ vysvětluje psycholožka Jarmila Tomková.

S obličejem posílá intimní fotku třetina dětí

Skoro každému pátému dítěti se však stalo, že jeho intimní snímek byl zneužit. Fotky někdo bez svolení ukázal dalším lidem nebo je přímo zveřejnil, dítě se kvůli nim stalo obětí manipulace, vydírání nebo šikany. „Z výzkumu vyplývá, že k těmto negativním jevům je vůbec nejnáchylnější nejmladší sledovaná kategorie do 15 let,“ alarmuje Žáčková.

Patnáct procent dotázaných nezletilých dívek uvedlo, že je někdo k zaslání intimních fotek zmanipuloval či přinutil. „Dívky také častěji uváděly, že jejich fotografie byly proti jejich vůli zveřejněny nebo jim zveřejněním někdo vyhrožoval a vydíral je. U chlapců je pak jako nejčastější forma zneužívání uváděn posměch a šikana,“ dodává Žáčková.

Dvanáct procent oslovených dětí uvedlo, že sexting považuje za bezpečný. Většina jej ale hodnotí jako velmi nebezpečný. Anonymizovat se na intimních fotkách snažila většina mladistvých i dospělých.

Výzkum se konal v období od 31. května do 12. června a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 541 dětí ve věku 12 až 17 let a 542 lidí starších 18 let.

Třetina oslovených respondentů do 18 let však poslala intimní fotku i s obličejem. „Když už chcete takovou fotku poslat, jednoduchým pravidlem, jak riziko minimalizovat, je nemít na fotce za žádných okolností obličej nebo další znaky, které nás mohou identifikovat, jako jsou výrazná tetování nebo mateřská znaménka,“ doporučuje Žáčková a upozorňuje také na odrazy v zrcadlech či monitoru.

Znovu by svou intimní fotku neposlalo a svého chování lituje 35 procent oslovených nezletilých, přitom mezi dospělými to bylo jen 19 procent.

15. května 2019

Za vydírání až 12 let vězení

V případě vydírání, zveřejnění nebo jiného zneužití intimních fotek policie doporučuje hlavně nečekat a jednat, zároveň konverzaci nemazat a neblokovat profil útočníka, protože se tak zničí důkazy. Důvody k takovému chování bývají podle výzkumníků různé, nejčastěji jde o snahu se pomstít, žárlivost nebo snaha pochlubit se partnerem či partnerkou dalším lidem.

„Za vydírání zveřejněním intimních snímků (takzvaná sextorze) hrozí pachatelům až 12 let vězení. Za výrobu a jiné nakládaní s dětskou pornografií hrozí až 8 let,“ dodala Jana Moravcová z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Dětská pornografie se týká lidí až do 18 let. Tedy i když si mladí šestnáctiletí partneři, kteří už spolu mohou mít podle zákona pohlavní styk, posílají fotky svých intimních partií, jde o vyrábění a nakládání s dětskou pornografií. Policie ale uklidňuje, že v případě zneužití nehrozí dětem žádný postih, vypořádat se s orgánem sociálně-právní ochrany dětí musí jejich rodiče.

Pro bezpečné chování na internetu vede policie kampaň s názvem Tvoje cesta onlinem, policisté s ní v současnosti vyjíždějí do škol mezi děti. Svou kampaň rozjela i společnost ESET, která se heslem To nevymažeš snaží upozornit na to, že co se jednou umístí na internet, už nikdy spolehlivě nejde vymazat.

Preventista Ondřej Penc však vidí velké mezery v osvětě především u rodičů, kteří podle něj často nemají dostatečnou vůli se učit novým věcem a děti jsou ve využívání online technologií daleko před nimi.

„Dítě nám pak vyrůstá jako samorost, chodí si na internetu kam chce a dělá si tam co chce. Pokud rodič nemá vůbec přehled, jak jeho dítě online svět využívá, tak je to špatně,“ uzavírá Penc.