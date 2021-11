Ženy přesvědčily mladíky k natočení erotického videa, pak je vydíraly

V prvním případě mladík 19. října komunikoval v angličtině s dívkou na stránkách omegle.com. Rozvášněný muž vyhověl žádosti od neznámé ženy a spustil video, na kterém se nechal zachytit při autoerotických hrátkách.

„To bylo přesně to, na co dívka čekala. Následovala zpráva s vyděračským obsahem: Pokud nezaplatíš, zveřejním video a pošlu ho přátelům ze sociální sítě,“ popsala mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Muž v obavě ze zveřejnění videa opravdu poslal 15 tisíc korun prostřednictvím služby paypall na domluvený účet vedený v zahraničí. To však nestačilo, vyděračka chtěla další peníze. Když jí je mladík neposlal, výhrůžky splnila a opravdu video rozeslala jeho přátelům přes Facebook.

Velmi podobný případ se stal 28. října. Mladý muž si založil účet na seznamce Tinder a kontaktovala ho žena. Komunikace probíhala opět v angličtině a šlo o erotické chatování.

„Muž si podle přání dívky založil další účet, a to na stránkách Hangouts. Také on se natočil při autoerotice, což použila protistrana k vydírání,“ uvedla Čuřínová Ingrišová. V tomto případě se dotyčná spokojila s menší částkou a poté, co jí mladík zaplatil 7 500 korun, už se neozvala. Poškozený se však nakonec i tak obrátil na policii.

Dva velmi podobné případy zneužití důvěřivosti mladých mužů při navazování kontaktů s ženami na internetu teď vyšetřují písečtí kriminalisté. Jestli šlo o stejnou ženu, je zatím otázkou.

„V obou případech jde o velmi rizikové chování na internetu. Nebuďte důvěřiví nenechte se svést k podobným praktikám, jde jen o to, získat vaše peníze,“ nabádá Čuřínová Ingrišová.