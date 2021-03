Distanční erotika. Laškování po telefonu je vzrušující, na nahotu pozor

Dnešní doba, kdy jsme více či méně nucení trávit čas v izolaci, nepřeje lásce. Partneři v dlouhodobém svazku propadají ponorce a svobodné sužuje samota. A právě ti se v sociálním odloučení mohou pustit do nebezpečných vod v podobě flirtování skrze počítač či mobil. Na co by si měli dát pozor?