Nejste chlapi, jste srabi, vmetla šéfovi Chcípl PES senátorka Němcová

„Kolega na Facebooku zveřejnil adresy provozoven fyzických osob, které podnikají a jsou poslanci. Nezveřejnil ani jedno jméno,“ obhajoval Jakub Olbert krok hnutí Chcíp PES ve vysílání CNN Prima News.

„Nenaváděli jsme nikoho k tomu, aby terorizovali nebo šikanovali rodiny poslanců. Pouze jsme je navedli k tomu, aby udělali malá protestní shromáždění ve svých městech a aby se to stalo před kancelářemi poslanců,“ pokračoval. Rodiny poslanců prý ohrozit či omezit nechce.

Senátorka Miroslava Němcová ale jeho vysvětlení odmítla. „Není možné spor přenášet z poslanců na jejich rodiny a vyhrožovat jim na místě jejich bydliště. Nejsou to chlapi, jsou to srabi. Nejsou schopní se omluvit,“ řekla Němcová.

Neomluvím se ani půl slovem, řekla Němcová

Jakub Olbert v rámci hnutí oznámil svou kandidaturu na prezidenta České republiky. Němcová tento záměr neodsoudila, vadí jí pouze Olbertova rozhodnutí. „Naprosto odmítám, aby osoba ve veřejném úřadě, ve veřejné službě dělala kroky, jako dělá on,“ uvedla.

Předseda hnutí opakovaně uvedl, že nikoho nenavedl k terorizování. Ohradil se také k tomu, jakým slovem ho senátorka označila. „Srabi jsou ti poslanci, kteří přes svoje svědomí budou hlasovat pro novelu pandemického zákona. Pro zákon, který jasně potírá svobody lidí,“ reagoval Olbert a požádal, aby se Němcová omluvila.

„Nebudu se ani půl slovem omlouvat. To, co jste chystali, bylo skutečně vystrašení poslanců přes jejich rodiny – to nejcitlivější, na co se dá zaútočit. V životě ze mě omluvu nevypáčíte. Není za co. Vy se máte za co stydět,“ vzkázala senátorka Olbertovi ve vysílání.

Iniciativa Chcípl PES ve středu vyzvala své příznivce, aby si udělali „malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70ti (pravopisná chyba z původního příspěvku, pozn. red.) poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona,“ stálo v původním příspěvku na Facebooku.

Iniciativa brzy na to adresy smazala a nahradila je informací „adresy jejich poslanecký kanceláří najdete na jejich webu“. Bývalý poslanec Jiří Janeček, který stojí rovněž v čele iniciativy, se za krok omluvil a řekl, že každý někdy udělá chybu. Olbert se však omluvit odmítá.