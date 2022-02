Poslanci pod tlakem. První z nich se střetli s odpůrci pandemické novely

„Do domu nám vlezla zmatená paní. Na chodbě narazila na moji manželku,“ řekl Deníku N, který na případ upozornil první, poslanec Cogan. Další podrobnosti poslanec prozradil pro iDNES.cz.

„Nechtěl jsem to ani nijak rozšiřovat a hrotit. Nepodávali jsme ani žádný návrh na policii či tak,“ řekl v úvodu telefonátu Cogan. Realita podle něj byla taková, že Chcípl PES udělal akci, kde nějaké paní přišel e-mail.

„Nebylo to tak, že by si adresu někde našla. Na místě říkala něco zmateně, že je to demonstrace. Přijela k nám, vlezla v podstatě až do domu, kde potkala manželku, která šla o berlích. Nevím jestli na záchod, či se napít. Ta byla poměrně překvapená, protože je po operaci kolena asi týden,“ popsal poslanec pro iDNES.cz.

Bylo to nepříjemné, ale hodil jsem to za hlavu

Podle jeho slov se manželka poté ženy zeptala, co tam dělá. „Ona začala mluvit, že jí přišel e-mail a je to protest. Manželka jí řekla, ať odejde. A ona odešla. Samozřejmě teď je to vyhrocené a policie to nějakým způsobem sleduje,“ řekl dále Cogan s tím, že to bylo nepříjemné, ale hodil to za hlavu.

Zmínil i paradox, že některé strany, které fanatizují lidi a podněcují podobné akce, zároveň navrhují zákony v duchu pravidla „Můj dům, můj hrad“. „Ten říká, že když k vám přijde domů zloděj či tak, tak proti němu můžete zakročit extrémně tvrdě, třeba jej zastřelit. Takže kdyby zákon platil a vlezla mi do objektu zmatená ženská, poštvaná e-mailem, tak bych se prostě mohl bránit,“ doplnil Cogan.

Podle něj rozeštvávání lidí vede až k těmto věcem. „Najednou nejsou schopni posoudit svoje jednání pořádně,“ dodal. Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o komentář předsedu hnutí Chcípl PES Jakuba Olberta, na reakci zatím čeká.

O případu Antonína Tesaříka informoval na Twitteru ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Kolegovi Antonínu Tesaříkovi načmárali před dům členové iniciativy Chcípl PES nápis, že je zrádce. Už toho bylo vážně dost. Pokud má potřebu někdo obtěžovat poslance u jejich domovů, je to naprosto za čárou,“ napsal na svém účtu.

Poslanec Tesařík nechtěl incident obsáhle komentovat. „Policie okolí monitoruje úplně stejně, jako u všech ostatních poslanců a poslankyň. Jsem prozatím klidný,“ napsal redakci v SMS.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský na svém Twitteru zveřejnil přímo fotografii nápisu, který se před Tesaříkovým domem objevil.

Tomáš Zdechovský @TomasZdechovsky Naprostý hnus! Někteří lidé by holt měli projít zkouškou, jestli mohou vůbec volit. Doufám, že je rodina @tesarik_antonin v pořádku. https://t.co/svuF6iaSap oblíbit odpovědět

Policie potvrdila, že v Hodoníně prověřuje nasprejování nápisu před jedním z bytových domů. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ uvedl policejní mluvčí Jihomoravského kraje Petr Vala. Policie našla podezřelého člověka, který podal vysvětlení. S konkrétní osobou je policie v úzkém kontaktu, konkrétní postupy nechce z taktických důvodů komentovat.

Chcípl PES v průběhu středečního projednávání pandemického zákona ve Sněmovně zveřejnil na svém facebookovém účtu výzvu, aby ti sympatizanti, kteří se nemohou dostavit na demonstraci k Poslanecké sněmovně, vyrazili na trvalá bydliště poslanců. Výzvu doplnil i jejich seznamem.

Po kritice hnutí tvrdilo, že zveřejnilo jen veřejně dostupné adresy poslaneckých kanceláří, mezi které se ale mohla zamíchat i trvalá bydliště. Původní příspěvek je ovšem stále k dohledání.

Další politici demonstranty nepotkali

Redakce iDNES.cz oslovila i ministry a další poslance, zda mají po včerejším zveřejněním adres rovněž podobnou zkušenost. Například ministr spravedlnosti Pavel Blažek na své adrese nic nezaznamenal. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková řekla, že nebyla s manželem doma. „Zdržuji se nyní více v Praze,“ doplnila.

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný žádné nepokoje u svého domu nezaznamenal, jeho děti však dostaly strach, když u nich zazvonila policie. „Zaznamenal jsem obavy mých dětí, které mi volaly, že u nás byla policie ČR, které tím děkuji, protože zareagovali velmi rychle,“ napsal Výborný.

Markéta Pekarová Adamová pro iDNES.cz sdělila, že její adresa na seznamu nebyla. Moje adresa zveřejněna nebyla. „Mám ale od několika poslanců informaci, že u nich v místě jejich bydliště byli demonstranti, kteří je hledali,“ popsala.

Ta rovněž zdůraznila, že to považuje za něco stejně nepřijatelné, jako když dříve před domovy politiků či veřejně známých osob lidé nosili rakve či šibenice. „Nejen že tím překračují meze slušného protestu, ale zatahují do toho i rodinné příslušníky, blízké a sousedy politiků, což je za hranou,“ dodala.

Osobní údaje snadno spojitelné se jmény

„Pokud se jedná o údaje o bydlišti nebo trvalém pobytu, to nejsou veřejně dostupné informace a obvykle nejsou ani jednoduše dohledatelné. Ochrana osobních údajů se na ně tedy vztahuje. Ze samotné adresy sice dotyčného člověka neidentifikujete, ale osobním údajem je i údaj, který lze jednoduše propojit s jinými údaji,“ okomentoval právník Jan Vobořil z neziskové organizace Iuridicum Remedium.

Přiblížil, že například pokud dotyční vlastní byty na konkrétních adresách, jednoduchým pohledem do katastru nemovitostí lze zjistit, o které z poslanců se jedná. „Minimálně u části z nich tak o osobní údaje půjde,“ doplnil Vobořil a dodal, že přestože demonstrace jsou v pořádku, nátlakové akce před bydlišti poslanců adekvátní nejsou.

Záležitostí by se pak mohl zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů –⁠ a to jednak tím, kde iniciativa adresy získala, a také tím, na základě jakých právních titulů je zpracovávala a zveřejnila.

