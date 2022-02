Kdo na Hrad za koalici? Jaké plány mají premiér Fiala, Vystrčil a Němcová

„Přede mnou je celá řadu úkolů v čele vlády a jsem odhodlaný je uskutečnit. Prezidentskou kandidaturu skutečně nezvažuji. Co se týká kandidátů na prezidenta, vedeme o tom jednání, věřím, že se nám podaří najít dobrého kandidáta, který bude mít podporu minimálně koalice SPOLU,“ uvedl pro iDNES.cz premiér Petr Fiala.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil se chce soustředit na podzimní senátní volby. „Mým hlavním cílem je uspět ve volbách do Senátu, které mě čekají, a případně maximálně přispět k tomu, aby Senát pracoval co možná nejlépe. Definitivně ta věc uzavřená není,“ řekl v pondělí Vystrčil.

„Já bych si velmi přál, aby se objevil kandidát, kterého mohu s plnou vahou a bez jakýchkoli pochybností podpořit,“ řekl Vystrčil. Řekl, že má představu, kdo by to mohl být, ale nezná reakci dotyčného. Z jeho vyjádření bylo zřejmé, že dokud nebude jasné, zda jako druhý nejvyšší ústavní činitel uspěl při obhajobě svého postu v horní komoře parlamentu, jasné slovo nepoví. „Třeba už to pak ani smysl mít nebude, protože se mezitím dobereme ke kandidátovi, u kterého bude zřejmé, že ho plně podporuji,“ sdělil iDNES.cz Vystrčil.

Kandidaturu nevyloučila Němcová

Kandidaturu zcela nevyloučila jeho stranická kolegyně z ODS, senátorka Miroslava Němcová. „Nevylučuji to, ale neuvažuji o tom tak systematicky, abych dělala nějaké kroky,“ prohlásila. „Má-li koalice uspět s tím, že bude chtít, aby ve volbách nebyl zvolen Andrej Babiš, musí si najít společného kandidáta nebo co možná nejvíc společného, když už by se neshodly všechny strany,“ uvedla Němcová.

„Moc daleko nejsme v této věci. Za koalici spolu jsme k tomu vedli diskusi v minulém týdnu, ale že bychom se někam posunuli, to nemohu říci. Řekli jsme si nějaké pohledy, principy a budeme v tom pokračovat,“ řekl iDNES.cz předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Já bych byl rád, kdyby to byl člověk, který bude spojovat společnost, který bude naslouchat celému politickému spektru, který bude dobře reprezentovat vůči našim spojencům, to znamená v rámci EU i NATO,“ popsal svou představu ideálního kandidáta. „Já osobně tam vidím člověka, který politickou zkušenost má,“ dodal. Zužovat ale výběr jen na lidi s politickou zkušeností, by ale podle něj v tuto chvíli nebylo nejšťastnější.

Prezidentem Zemanem „vyvolaní“ Dlouhý a Středula reagovali zdrženlivě

Do soutěže o příštího prezidenta se podle prezidenta Miloše Zemana zatím přihlásilo několik šašků. V nedělní debatě na televizi Prima a CNN Prima News řekl, že očekává kandidaturu šéfa odborových svazů ČMKOS Josefa Středuly, prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého a předsedy ANO, bývalého premiéra Andreje Babiše.

Zemanem „vyvolaní“ Dlouhý a Středula ale reagovali velmi zdrženlivě.

„Nebudu to vůbec nijak komentovat. Co můžu dělat, když pan prezident mluví,“ řekl iDNES.cz Vladimír Dlouhý. O kandidaturu na Hrad se chtěl pokusit při první prezidentské přímé volbě, ale nakonec se klání ani nezúčastnil, když mu nebyly uznány některé podpisy a neměl jich tak potřebných více než 50 tisíc. Navíc se o Dlouhém spekuluje i jako o možném kandidátovi na nového guvernéra České národní banky. V lednu o tom tak v diskusním pořadu ČT mluvil moderátor Václav Moravec.

„Nic nebudu komentovat,“ řekl Dlouhý

„Se mnou nikdo nemluvil ani o jednom z těchto témat, takže nebudu nic komentovat,“ trvá na svém Dlouhý. A na dotaz, zda ho žádná z těch možností neláká, odvětil: „Já je nebudu komentovat, pokud nebudou jakkoli reálné.“

Šéfa ČMKOS Josefa Středulu zajímá v prvé řadě, aby obhájil post v čele odborové centrály. „V této chvíli skutečně nejsem v situaci, že bych řekl, že budu či nebudu kandidovat,“ řekl k možné účasti v prezidentské volbě, k níž ho ponoukal i nový šéf ČSSD Michal Šmarda.

„Chtěl bych v prvé řadě obhájit pozici v ČMKOS a vůbec si neumím představit, že bych uvažoval o kandidatuře v situaci, kdybych sám nezískal podporu na domácím hřišti,“ prohlásil Středula. „Tomuto tématu se, pokud budu věnovat, tak až po sjezdu ČMKOS,“ řekl k boji o Hrad odborový předák.

Těžké váhy se ještě nepřihlásily, říká Zeman

„Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásily. Ale já očekávám, že se to stane a že se to stane na levici, na pravici i ve středu. Na levici bych si tipoval předsedu odborů Josefa Středulu, na pravici bych si tipoval prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, no a Andrej Babiš říká, že je catch all party, tzn. že bere voliče zleva i zprava, no a je-li v této pozici, lze mu přisoudit střed,“ prohlásil v Partii na Primě a CNN Prima News prezident Miloš Zeman.

Prezidentovy kandidáty, kteří se nijak do boje o Hrad zatím nehrnou, šéf lidovců Marian Jurečka pro prezidentskou volbu nefavorizuje.

„Musím říci, že ani současného šéfa odborů, ani současného šéfa Hospodářské komory nepovažuji za těžké váhy a tím je vůbec nechci snižovat. A pokud jde o bývalého premiéra Babiše, tak pokud on se rozhodne do té volby jít, tak jsem si vědom, že nějakou šanci má, ale osobně si myslím, že nemá šanci, aby získal víc než polovinu ve druhém kole,“ řekl iDNES.cz Jurečka.

Babiš zatím tvrdí, že se nerozhodl a že se musí poradit s rodinou. Již si ale pořídil obytný karavan, s nímž chce jezdit za voliči. Své definitivní rozhodnutí chce oznámit až v září.