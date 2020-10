Spojení s ANO v Senátu? Moc variant nebylo, ČSSD jde do kélu, říká Žaloudík

„Je to pragmatické řešení na následující dva roky. S kým jiným jsme do toho měli jít? Musí být také ochota z druhé strany,“ upozornil senátor zvolený v roce 2016 v obvodu Brno-střed.

O jednotlivé sociální demokraty podle něj projevily zájem i jiné kluby. Nikdy však ne o všechny dohromady, senátoři tak nechtěli tříštit síly.

„Těžko jsme mohli předpokládat, že by nám například ODS šla říkat, ať s nimi jdeme do společného klubu. Starostové to samé, ti jsou zase teď pyšní, jak je jich v Senátu hodně. Ten pocit znám, začínal jsem, když měla sociální demokracie 45 senátorů. V klubu hnutí ANO jich také nebylo tolik, tak nás oslovili,“ vysvětlil Žaloudík.

Jednotné hlasování prý mezi podmínkami přijetí nebylo. „Nebudou nás do ničeho tlačit. Kdyby se to dělo, tak z klubu můžeme vystoupit. Ale to nehrozí,“ uvedl. K většině kolegů z ANO má navíc blízký vztah. „V Senátu se neřeší, co si myslí Babiš. Někteří senátoři za ANO s ním mají velmi pravděpodobně více problémů než my.“

„Sociální demokracie jde do kélu“

Volební neúspěch ČSSD lze podle Žaloudíka vysvětlit tím, že se strana programově vyčerpala. „Sociální demokracie jde do kélu, to vidíme všichni. Doba pokročila, v továrnách už se nestávkuje, dělník se sám zlikvidoval. V současnosti jsou sociální všechny strany. Každý chce lidem rozdávat dotace a kompenzace,“ míní.

Žaloudík poukazuje na vývoj křesel ČSSD v Senátu. Ze 45 jich straně zbylo po šesti letech pouhých pět. „Je to klasická regresivní křivka. Sociální demokracie je stará 140 let. Společnost se ale změnila. Strana navíc v posledním období není zrovna nejmoudřeji vedena,“ poukazuje na odlišné názory senátorů a vedení strany.

Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 pořádala ČSSD vnitrostranické referendum o vstupu do vlády s Andrejem Babišem. Drtivá většina senátorů byla tehdy proti. Většina spolustraníků (60 procent) se však přiklonila ke vstupu do vlády. „Říkal jsem, že nám to neprospěje, což si nadále myslím. Vedení ale mělo jiný názor. Říkali nám, že jsme staří a hloupí,“ vzpomíná Žaloudík.

Strana podle něj míří ke konci. „Všechny její hlavní cíle, které v historii měla, aby lidé měli práci, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, se naplnily. Já jsem s tím ale celkem spokojený, strana se tak nějak rozplyne ve vesmíru a zůstane po ní sociálně demokratická společnost. Dnes totiž nikdo nechce říct, že je asociální nebo nedemokratický.“

Sociální demokracie v letošních volbách neobhájila ani jeden mandát z deseti. Senátory za ČSSD budou pro příští volební období dosavadní předseda klubu sociálních demokratů Petr Vícha spolu s Jaromírem Strnadem a právě Janem Žaloudíkem. ANO dokázalo znovu získat jen jeden ze dvou mandátů a místo sedmi bude mít ve společné frakci šest členů.