Zaměstnanci ruské ambasády opouští Česko. V sobotu odletí první letadlo

Do Prahy v sobotu přiletí první vládní speciál z Moskvy pro ruské diplomaty a zaměstnance velvyslanectví v ČR. Na ruzyňském letišti by letadlo Iljušin 96 mělo přistát v poledne. Následovat by mělo odbavení cestujících na třetím terminálu letiště, odlet je pak naplánován na 14:30. Přílet druhého letadla je v plánu v pondělí.