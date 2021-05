Agenti GRU byli za tajemnými útoky na Kubě i jinde, mají podezření Američané

Podle ředitele Williama Burnse se Ústřední zpravodajská služba (CIA) zabývá těmito podezřelými případy na denní bázi. V letech 2016 až 2018 si na zdravotní problémy, jejichž původ byl nejasný, stěžovalo přes dvacet amerických diplomatů a část personálu kanadského velvyslanectví na Kubě.

Diplomati, které na Kubě zasáhly zvukové útoky, hlásili bolesti hlavy, tlak v uších a v závažnějších případech i poškození mozku. Při jednom incidentu úředník Rady pro národní bezpečnost (NSC) náhle zkolaboval na trávníku u Bílého domu.



Vyšetřování se stále více zaměřuje na to, zda při útocích hrála roli ruská vojenská rozvědka GRU, uvedl server Politico. O jejím zapojení do útoků na Kubě neexistují žádné přímé důkazy, podle informací amerických úřadů je ale právě GRU schopna takové útoky provádět a působí na územích, kde k nim došlo.

Vyšetřovatelé se pak domnívají, že existuje tolik případů, že nemůže jít o náhodu. „Vypadá to, že by to mohla být práce GRU,“ řekl serveru Politico bývalý zaměstnanec NSC.

Současný pracovník úřadu, který je v případu zainteresovaný, pak dodal, že „agenti GRU jsou jediní, kteří mají schopnost takto zaútočit na naše lidi“.

Práce na vyřešení těchto případů zintenzivněly po nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu. „Od počátku Bidenovy administrativy zpravodajské služby zvýšily úsilí ke zjištění příčiny těchto incidentů, aby mohly zabránit dalším,“ uvedla Amanda Schochová, jež má v kanceláři ředitelky tajných služeb (DNI) na starosti strategickou komunikaci.



Havanský syndrom

Pentagon zahájil vyšetřování koncem loňského roku poté, co tehdejší úřadující ministr obrany Christopher C. Miller hovořil s veteránem, který měl podezření, že se stal obětí takového útoku, a hledal lékařskou pomoc.



Zvukové útoky na americké činitele jsou známé také pod pojmem Havanský syndrom. Podle výzkumu z loňského roku se zdá nejvěrohodnějším vysvětlením náhlých zdravotních problémů diplomatů v kubánském hlavním městě „zaměřená pulzující radiofrekvenční energie“.

Útoky mohou pocházet z mikrovln nebo laserů. Několik zemí včetně Spojených států, Ruska nebo Velké Británie tyto zbraně vyvíjí. Touto technologií disponují také Izrael a Čína, ale ani jedna země nepůsobí ve všech oblastech, kde byly incidenty hlášeny. Podle NSC tyto státy neprojevily zájem zaútočit na Američany tímto způsobem.

V říjnu roku 2017 USA v reakci vyhostily 15 kubánských diplomatů z velvyslanectví ve Washingtonu a omezily počet svých diplomatů na ostrově, kterých tam před zveřejněním zpráv o útocích působilo okolo 50. Prezident Donald Trump v roce 2017 připsal odpovědnost za incidenty Kubě, která opakovaně odmítla, že by o nich věděla.

USA už dříve zjistily, že GRU operovala na jejich území. Byla odpovědná za zasahování do voleb v letech 2016 a 2018, výsledky ovlivnila pomocí kybernetických útoků a dalších prostředků.



Agenti ruské vojenské rozvědky GRU jsou také podezřelí kvůli kauze Vrbětice, podle českých bezpečnostních složek stojí za výbuchy v tomto muničním skladu v roce 2014. Diplomatická roztržka mezi Českou republikou a Ruskem propukla na konci dubna, země vzájemně vyhostily desítky diplomatů.