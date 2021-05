Na pragmatické vztahy s Ruskem je brzy. Zkouší nás provokovat, říká Kulhánek

O víkendu jste v Chorvatsku jednal se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlić-Radmanem o nadcházející turistické sezoně. Za jakých podmínek tedy budou moci Češi do Chorvatska cestovat?

Dohodli jsme se, že Česko bude od příštího týdne první zemí, jejíž obyvatelé mohou cestovat do Chorvatska bez testu, a to už 22 dní po první dávce vakcíny proti covidu. Je to velmi dobrá zpráva pro naše občany. Ještě v sobotu ráno to úplně nevypadalo, ale na jednání s chorvatským vicepremiérem a ministrem vnitra jsme se dohodli.

Dnes už mohu prozradit, že velvyslanec měl instrukce, aby v momentě, kdyby v projevu Putina zaznělo něco k Vrběticím či proti České republice, okamžitě odešel.