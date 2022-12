Nové silnice a dálnice: po chudém roce přijde „úroda“. Kde se začne stavět

Rok, který právě končí, byl co se týče výstavby dopravní infrastruktury slabší. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bylo letos dokončeno 21,2 kilometru dálnic a 14,2 kilometru silnic I. třídy. Celkově tak rok přinesl 35,4 kilometru nových velkých cest. Minulý rok to bylo 46,5 kilometru.

To rok 2023 má dopadnout o něco lépe. Silničáři plánují dobudovat 58,5 kilometru nových tahů.