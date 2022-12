V příštím roce se řidičům otevře 15,4 kilometru nových dálnic, méně než letos

Letos bylo v Česku nově zprovozněno 21,2 kilometru dálnic a přes 14 kilometrů silnic první třídy.

Za celý letošní rok tak stát otevřel celkem 35,4 kilometru dálnic a silnic. Šlo například o část obchvatu Frýdku-Místku na dálnici D48, dále úsek D35 mezi Časy a Ostrovem, obchvat Církvice, Mělníka či Olbramovic či rozšíření odpočívky Střechov na D1.

Kromě dokončených kilometrů stavbaři podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky zahájili práce na dalších skoro 87 kilometrech dálnic a silnic. Jde o stavby na D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem, na D3 z Třebonína do Kaplic a D1 z Říkovic do Přerova. Práce začaly také na obchvatech Jaroměře a Mošnova.

Více silnic I. třídy

V příštím roce tak bude nově zprovozněných kilometrů dálnic méně než letos, zvýší se naopak tempo rozšiřování silnic první třídy. Dokončena by měla být první etapa úseku z Bělotína do Rybí na dálnici D48 a také zkapacitnění obchvatu Loun na D7. Na silnicích by měli řidiči v příštím roce poprvé vyjet na úsecích I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice a I/36 Časy – Holice.

V roce 2023 vzroste oproti letošku množství zahájených staveb. Stavbaři rozpracují nových 122,6 kilometru dálnic a silnic první třídy. Mezi nejdůležitější stavby bude patřit úsek dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem, dále pokračování D35 kolem Litomyšle a Vysokého Mýta, dva úseky D6 ke Karlovým Varům a rovněž další úsek Velkého městského okruhu v Brně.

Za dva roky se pak motoristé mohou podle ministerstva těšit na rekordní rozšíření tuzemské dálniční sítě, celkem přibude 118,1 kilometrů. Silniční síť by se pak měla rozšířit o 41,5 kilometru.

240 rozestavěných kilometrů

V současné době je podle ministerstva rozestavěno celkem 240 kilometrů nových staveb, na dalších 80 kilometrů pak stát vybírá zhotovitele ve výběrovém řízení.

„Abychom i v dalších letech tuto vysokou míru rozestavěnosti udrželi, zahájíme během příštího roku výběrová řízení na zhotovitele na dalších skoro 30 stavbách. Budou mezi nimi mimo jiné další úseky dálnic D3, D6, D7 nebo D35 a také několik důležitých silničních obchvatů. Veškeré úsilí budeme dále směřovat k tomu, abychom na konci příštího roku mohli začít soutěžit i východní část Pražského okruhu,“ představil plány výstavby generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.