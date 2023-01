Jihočeši letos dostanou další dostavěný obchvat i opravené nádraží

1 Doprava

V oblasti dopravy se toho v Jihočeském kraji stane letos opravdu hodně a několik zpráv bude rozhodně pozitivních a také dost zásadních. Hned v lednu začne stavba parkovacího domu u sportovní haly v Budějovicích. Oproti současné době tam tak zhruba do roka bude dvojnásobek míst než nyní, ale řidiči také musí počítat se zpoplatněním.

A v létě začne na okraji krajského města fungovat první část takzvané jižní tangenty. Ta spojí výpadovku na Krumlov pod Boršovem s budoucí dálnicí D3 u Roudného. Motoristé tak budou mít k dispozici novou 2,7 kilometru dlouhou vozovku, která hlavně po zprovoznění D3 v roce 2024 významně pomůže i dopravě v Budějovicích.

Do konce nadcházejícího roku by pak měl být hotový a v provozu také obchvat Vlachova Březí na Prachaticku a už v létě by mohli řidiči vyjet na obchvat Dolní Lhoty na trase z Třeboně do Jindřichova Hradce.

A pokud nenastane další zdržení, dočkají se cestující někdy v prosinci také slavnostního otevření kompletně zrekonstruovaného nádraží v Českých Budějovicích.

Ve velkém pak bude pokračovat budování dalších částí D4 na Písecku i D3 směrem k hranicím s Rakouskem. Posun nastal i u úseku Nažidla – státní hranice. „V prvním čtvrtletí 2023 plánujeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele této stavby a ve čtvrtém čtvrtletí je cílem zahájit práce,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Hotovo by tam mělo být v roce 2025.

A za zmínku stojí i spuštění dopravního řídicího centra v Budějovicích, kdy by měl na jaře naplno začít fungovat například navigační sytém k parkovištím i nové řízení křižovatek. A kolem Lišova na Českobudějovicku začnou po letech čekání konečně stavět obchvat, zahájení prací lze očekávat ještě v zimě.

2 Zdravotnictví a sociální péče

Nemocnice v Jihočeském kraji plánují především investice do energetiky. Kvůli nutným úsporám elektřiny chtějí fotovoltaiku umístit na střechy pavilonů v Jindřichově Hradci i Písku. Tam se zaměří také na zlepšení sociálního zázemí na interně a chirurgii nebo výstavbu pavilonu rehabilitace.

„Bude to prostor pro pacienty i veřejnost. Bude tam naučná stezka, rehabilitační prvky i altánek pro školní programy. Nemocnice by se neměla soustředit jen na léčení těla, ale i duše. Nemoci jsou těžké pro pacienty i jejich rodiny a tento park by mohl se zvládnutím těžkého období pomoci,“ vysvětlil ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

V Písku by také měli dokončit nový dům pro seniory, který nahradí bývalý internát Jitexu v Sovově ulici. Stavbu za 200 milionů z velké části financuje město. Po dokončení by měl dům s pečovatelskou službou nabízet 57 lůžek. Objekt bude mít i rozsáhlou vývařovnu, která má vydat až tisíc jídel denně a převzít tak na sebe zátěž základních škol, které v současné době vaří jídla rovněž pro seniory.

V roce 2023 bude také naplno pokračovat projekt proměny horního areálu českobudějovické nemocnice. Díky tomu by mohlo vzniknout dalších šest operačních sálů, druhý dospávací pooperační a tři standardní lůžkové pokoje, další jednotka intenzivní péče a rozsáhlý ambulantní trakt. Vysoutěžená cena této etapy přestavby je 828 milionů korun bez DPH. Velkou investicí je i přístavba oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie a stravovacího provozu za 57 milionů bez DPH. Práce mají začít v lednu 2023.

3 Školství

Ačkoliv se loni mohlo zdát, že největší důraz při vzdělávání na jihu Čech se bude klást hlavně na technické či kvůli covidu na zdravotnické obory, není tomu zcela tak. Do popředí se postupně dostávají řemesla, což potvrzují ředitelé mnoha učilišť a středních škol. Podle nich se i v příštím roce bude obracet trend, kdy zájem o tradiční řemesla bude nadále růst. Velký důraz se začne klást také na vzdělávání nových pedagogů, kteří v regionu stále více chybějí.

Vedení hejtmanství stejně jako každý rok uvolní peníze z Fondu rozvoje školství. Pro rok 2023 bude ale hubenější o 30 milionů korun, střední školy a zařízení spravovaná krajem si tak rozdělí 150 milionů. Rovná pětina z fondu zamíří do Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, kde bude pokračovat rekonstrukce v domově mládeže, a to výměnou elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zázemí.

Jen o několik set tisíc méně putuje do SŠ obchodu, služeb a řemesel v Táboře a opět do zázemí domova mládeže. „Spravujeme jej i pro SŠ spojů a informatiky a společně budeme mít nový topný systém, dále budeme dělat nové odpady a plánujeme i výměnu výtahů,“ přibližuje ředitel školy Radek Cícha.

Přes 40 milionů korun plánují do škol investovat také České Budějovice. Změny čeká ZŠ a MŠ Kubatova, kde se chystá rekonstrukce technického areálu školky. ZŠ Nerudova se pro změnu může těšit na opravenou kuchyni a ZŠ Dukelská na přístavbu tělocvičny.

Poměrně úsporný model připravili v Táboře, kde v příštím roce počítají se třemi miliony jako investicí do škol, v Písku je to pouhý milion. Ani ve Strakonicích neplánují vložit žádné větší peníze do školních budov, z rozpočtu mají na opravy dva a půl milionu korun. V Jindřichově Hradci se chtějí pustit například do opravy střechy obchodní akademie.

4 Kultura

Jihočeši se mohou těšit prakticky na všechny oblíbené akce i festivaly, které doplní několik nových. Jednou ze stěžejních událostí bude již 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově. Počítá s desítkami zahraničních interpretů a stovkami českých hudebníků, zpěváků a tanečníků.

Posluchači se mohou těšit na hudbu Alexandra Duparca nebo Clauda Debussyho. „Všech osmnáct koncertů hlavního programu se odehraje na výjimečných místech a propojí hudbu s tancem, pantomimou či důmyslnou scénografií,“ slibuje ředitelka festivalu Gabriela Rachidi.

Velké plány mají i organizátoři táborského ska-punkového festivalu Mighty Sounds, který se uskuteční od 23. do 25. června. Hlavním účinkujícím bude americká kapela Rancid, kterou doplní například australský hudebník Dub FX, angličtí Enter Shikari nebo američtí The Interrupters. Náklady festivalu budou historicky největší a měly by přesáhnout 20 milionů korun.

Skromnější program chystá jihočeské divadlo před krumlovskou točnou, kde uvede pouze jednu premiéru, bude jí taneční titul nazvaný Egon Schiele – Autoportrét. Po několika letech se před otáčivé hlediště vrátí inscenace Ženy Jindřicha VIII. s Petrem Rychlým.

Alšova jihočeská galerie plánuje rozsáhlou výstavu švýcarského umělce Hanse Rudolfa Gigera, který svým uměním zaujal režiséra Ridleyho Scotta a navrhl pro něj podobu Vetřelce. Kulturní program na jihu Čech zásadně ovlivní také českobudějovická kandidatura na Evropské hlavní město kultury 2028. Organizátoři připravili více než 40 akcí a počítají s tím, že mnoho dalších doplní jihočeští kulturní aktéři, kteří se rozhodnou do kandidatury zapojit.

5 Památky a turismus

Památkáři se budou letos soustředit především na dokončení stavebních akcí. Tou pro turisty nejočekávanější bude například oprava hráze rybníku na Červené Lhotě, ale třeba i obnova letohrádku Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov.

„Jedinou z větších novinek na jihu Čech bude dokončení a zpřístupnění špitálního kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích, kde dnes sídlí územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu. V interiérech kostelíka je zrestaurovaná výmalba od známého barokního malíře Jakuba Prokyše i původní mobiliář,“ přiblížila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Měsíc po otevření tam bude navíc vystavený vzácný deskový obraz ze 14. století, který zachycuje Madonu Svatotrojickou. „Součástí bude i malé muzeum v sakristii, které přiblíží historii někdejšího přilehlého špitálu i kostela a představí archeologické nálezy, které zde odborníci objevili při posledním průzkumu,“ doplnila Slabová. Do tří výklenků zároveň umělci nainstalují dílo, které vzešlo z veřejné soutěže a které zkrášlí veřejný prostor.

U památníku Jana Žižky v Trocnově na Českobudějovicku vzniká středověký archeoskanzen, jehož některé části chce Jihočeský kraj otevřít už na jaře. Ve skanzenu by se měly navíc objevit i zbraně, kostýmy a rekvizity z filmu Jan Žižka od Petra Jákla. Celá stavba bude dokončená zřejmě v květnu 2024.

A turisté by se mohli letos zase podívat alespoň k části Boubínského jezírka. Lesníci budou v lednu navrhovat náhradní trasy. Naopak od Nového roku ztratili turisté téměř všechny trasy vedoucí okrajem vojenského újezdu Boletice na Českokrumlovsku. Armáda, která před pár lety část prostoru otevřela, ho zase uzavře, protože ho potřebuje pro intenzivnější výcvik.

6 Města a jejich investice

Českobudějovičtí zastupitelé schválili rozpočet na rok 2023 jednohlasně. Největší investiční položkou je rekonstrukce KD Slavie, na kterou je připravených 240 milionů, ale stále není jisté, zda přestavba začne, to se uvidí až po skončení tendru na zhotovitele. Mezi další zajímavé akce pak patří třeba nová silnice mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem nebo letní plovárna na levém břehu Vltavy.

Nejvýznamnější investiční akcí ve Strakonicích bude zastřešení venkovního bazénu pomocí nafukovací haly za 13 milionů korun. O půl milionu méně bude stát rekonstrukce sportovní haly v Máchově ulici. Největší část, rovných 40 milionů korun, si z rozpočtu ukrojí rekonstrukce Volyňské ulice. Deset milionů pak bude stát oprava Velkého náměstí nebo revitalizace sídlišť.

V Jindřichově Hradci bude nejnákladnější plánovaná modernizace čistírny odpadních vod, která vyjde na více než 300 milionů. Plánuje se i oprava rozhledny v Děbolíně. Mezi priority zastupitelů patří také oživení bývalého pivovaru či odbahnění rybníka Svět.

V Táboře kromě oprav bytů a komunikací dají největší částky třeba na třetí etapu rekonstrukce Sídliště nad Lužnicí či na obnovu nádrže Kamenný.

V Prachaticích řadí nové vedení města mezi své priority přípravu oprav chaty na hoře Libín a návrat jazzového festivalu či farmářských trhů. Dělníci by měli také dokončit opravu Štěpánčina parku. Pracovat se bude i na stavbě nové knihovny.

V Krumlově dají přibližně 40 milionů do vodohospodářské infrastruktury. Mezi další výrazné položky patří 15 milionů na rekonstrukci hřbitova, pět milionů na nákup sbírky dětských ilustrací či příprava bývalých kasáren pro stavbu čtvrti Nový Dvůr za čtyři a půl milionu.

Velké plány má Třeboňská radnice. „Chceme upravit celý park Na Sadech, plánujeme zmodernizovat knihovnu i rekonstruovat budovu staré radnice. V lázních otevřeme příští rok nové ubytování, kde přibude 104 lůžek,“ vyjmenoval starosta města Jan Váňa. Veškeré investice by měly vyjít na 140 milionů korun.

7 Sport

V roce 2023 budou hlavní sportovní akce na jihu Čech ty motoristické. Tradiční Rallye Český Krumlov čeká jubilejní padesátý ročník, pojede se 19. a 20. května.

„Pracujeme na několika změnách tratí rychlostních zkoušek, aby si závod užili diváci i posádky. Chystáme také netradiční místo slavnostního startu či exhibiční Rallye Legendy Show,“ informoval ředitel soutěže Pavel Kacerovský.

Na podzim na jih Čech zavítají také nejlepší jezdci světové rallye WRC. Při premiéře Středoevropské rallye v Česku, Německu a Rakousku se pojedou čtyři rychlostní zkoušky také na Šumavě. Závod je plánovaný na 26. až 29. října.

Zopakovat bronz, to by byl sen pro budějovické hokejisty. Prozatím se Motoru v extralize letos tolik nedaří, ale bojuje o play off, které začíná v polovině března. V podobném čase odstartuje play off i volejbalový Jihostroj. Loni skončil třetí a letos znovu myslí na finále.

Už na konci ledna zahájí jarní část první ligy fotbalisté budějovického Dynama. Generálku na mistrovství světa v roce 2024 zažijí na podzim v Táboře, kde 23. října připraví závod světového poháru cyklokrosařů.