Rohanová chce na Hrad vnést ženský prvek. Ve středu přijde do Rozstřelu

Kandidaturou Rohanové se nyní zabývá Nejvyšší správní soud. Podnět mu podala skupina senátorů – podporovatelů kandidáta Marka Hilšera. Žádají její vyřazení. Prezidentka České asociace povinných žádost podala už v říjnu 2021, tedy ještě před vyhlášením voleb. Má na ní podpisy poslanců, kteří již nejsou ve Sněmovně.

V minulosti uvedla, že chce do politiky přinést „silnější ženský prvek“, za cíl si klade spojovat rozhádané a postarat se o potřebné. „Nejsou to volby do Poslanecké sněmovny ani do místních zastupitelstev, kde je ten program důležitý. Podle mě prezidentské volby jsou hodně o pocitové části,“ uvedla.

Denisa Rohanová se narodila v roce 1975 v Pardubicích. Na střední školu docházela na chemické učiliště do Neratovic. Vysokou školu si dodělávala až později, magisterské studium na Vysoké škole podnikání a práva v Praze v oboru soukromoprávní studia dokončila v roce 2020.

V politice se angažovala nejprve v řadách ČSSD, v roce 2014 neúspěšně kandidovala do zastupitelstva v Kralupech nad Vltavou jako nestraník za Úsvit přímé demokracie, ve volbách do Sněmovny v roce 2017 byla na kandidátce hnutí Referendum o Evropské unii.

V roce 2017 byla zvolena do funkce prezidentky České asociace povinných. Jedná se o organizaci, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v dluzích nebo čelí exekuci, a chrání jejich zákonná práva.