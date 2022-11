Ochránkyně práv dlužníků Rohanová chce na Hrad vnést ženský prvek

Denisa Rohanová se narodila v roce 1975 v Pardubicích. Na střední školu docházela na chemické učiliště do Neratovic. Vysokou školu si dodělávala až později, magisterské studium na Vysoké škole podnikání a práva v Praze v oboru soukromoprávní studia dokončila v roce 2020.

V politice se angažovala nejprve v řadách ČSSD, v roce 2014 neúspěšně kandidovala do zastupitelstva v Kralupech nad Vltavou jako nestraník za Úsvit přímé demokracie, ve volbách do Sněmovny v roce 2017 byla na kandidátce hnutí Referendum o Evropské unii.

V roce 2017 byla zvolena do funkce prezidentky České asociace povinných. Jedná se o organizaci, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v dluzích nebo čelí exekuci, a chrání jejich zákonná práva.

Mezi její největší úspěchy v této roli patří prosazení seznamu nezabavitelných věcí do exekučního řádu nebo vytvoření Metodického pokynu pro Policii České republiky v případě mobiliárních exekucí.

Postoje a názory

Denisa Rohanová je pro setrvání České republiky v Evropské unii i v NATO, ne by však řekla přijetí eura. V případě splnění všech požadavků by podpořila vstup Ukrajiny do EU, Česko by se podle ní mělo podílet na poválečné obnově této Ruskem napadené země. „Nejenže je to velmi zajímavá ekonomická příležitost, ale zároveň je to i naše morální povinnost,“ uvedla k tomu.

Není zastánkyní posílání zbraní na Ukrajinu, nepodporuje ani zavedení embarga na dovoz ruské ropy. „Za této situace by to bylo pro nás ekonomicky velmi riskantní,“ vysvětlila svůj postoj.

Prezidentka České asociace povinných nesouhlasí s manželstvím pro všechny. „Nicméně trvám na tom, že je nutná legislativní úprava registrovaných partnerů směrem k rozšíření práv stejně jako u klasického institutu manželství,“ dodala s tím, že v adopci dětí homosexuálními páry nevidí problém, avšak jen při zajištění stejných podmínek, jaké mají heterosexuální páry.

„Nerada bych se dočkala toho, že budou děti přednostně přidělovány homosexuálním párům, protože je to ‚módní‘ a správně korektní,“ vysvětlila.

K postavení žen v české společnosti uvedla, že ho považuje za vyvážené. „Zároveň mám ten konzervativní názor, že by se neměla upřednostňovat kariéra jednoho či obou rodičů před výchovou dětí a na úkor času stráveného s nimi,“ dodala.

Rohanová je pro legalizaci marihuany i zavedení eutanazie, kladně se vyjádřila také k udělování milostí či vyhlášení amnestie prezidentem. „Jedná se o ústavní právo prezidenta a myslím si, že ve výjimečných případech by jej prezident jako hlava státu mohl využívat,“ řekla v anketě redakce iDNES.cz.

Kandidátka na prezidentku je pro ukončení těžby uhlí, avšak pouze v případě že „budeme mít zajištěnou adekvátní náhradu, která nepovede k razantnímu růstu cen energií“. Řešení vidí Rohanová v dostavbě dalších bloků jaderných elektráren, s čímž podle ní souvisí i její názor, že „Green deal je mrtvý“.

Prezidentka ČAP by zavedla jízdné pro studenty a seniory zdarma. Zvýšení koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas komentovala Rohanová slovy, že „hospodaření České televize nepovažuje za transparentní“.

Předvolební kampaň

Záměr kandidovat na prezidentku republiky oznámila Rohanová v dubnu 2021. V polovině února 2022 uvedla, že se jí podařilo získat potřebných dvacet podpisů od poslanců z předešlé Sněmovny, jejich jména ale nezveřejnila.

Ústavní právník Jan Kysela nicméně tvrdí, že kandidát nemůže využít podpisy politiků aktivních v letech minulých.

Pravděpodobně i z toho důvodu chtěla prezidentka ČAP usilovat o získání občanských podpisů, v únoru informovala o posbírání zhruba 27 tisíc podpisů občanů.

Voliče chce Rohanová oslovit především svou osobností. „Nejsou to volby do Poslanecké sněmovny ani do místních zastupitelstev, kde je ten program důležitý. Podle mě prezidentské volby jsou hodně o pocitové části,“ řekla.