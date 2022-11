KOMENTÁŘ: Případ Rohanová a pochybnosti kolem prezidentské kandidátky

Vyhlášení seznamu postupujících do prezidentské volby představuje vždy bod zlomu. Pro někoho přináší radost z postupu jedním sítem a přerod ze zájemce o kandidaturu ve formálního kandidáta, pro někoho naopak smutek a další práci. To druhé v případě neuznaných nominací znamenajících nutnost rychlé práce a cesty do Brna na Nejvyšší správní soud.

Do první skupiny devíti spokojených se dostala i paní Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, která mnohé zaskočila způsobem, jak nominační kritéria stanovená zákonem splnila.