Co by chtěl prosadit v Senátu? V Rozstřelu odpoví kandidát ČSSD Šmarda

15:45

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda minulý týden v rámci kampaně za zvolení do Senátu vyrazil autostopem z Vysočiny do Prahy a zpět. Před novináři zmínil své přání spojit roztříštěnou levici. Jak by to rád dokázal a co by chtěl v Senátu prosadit? Šmarda odpoví ve čtvrtek od 12:30 v Rozstřelu.