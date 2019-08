Začnu detox, přemýšlí exkandidát na ministra Šmarda. Přibral deset kilo

„To bude lifestylový rozhovor?“ vtipkoval na úvod starosta Nového Města na Moravě a odmítnutý kandidát na ministra kultury Michal Šmarda.



Měl by být? „Za tři měsíce jsem přibral přes deset kilo. Špatně snáším stres, a když málo spím, hodně jezdím a nepravidelně jím a nesportuji, dopadá to takhle,“ vysvětlil Šmarda, proč rázně přistoupil k hubnutí.

Takže váš fyzický stav měl vliv na vaše rozhodnutí neusilovat dál o post ministra kultury?

To ne. Ale věděl jsem, že až tahle taškařice skončí, že se musím dát do pořádku.

Kdy jste se vnitřně rozhodl, že už nechcete být „hračkou v rukou cynických mocných“, jak jste prohlásil v médiích?

Když premiér Babiš přiletěl na konci předminulého týdne z tramtárie, začal po mně plivat hned na letišti. Že ho moc kritizuji, že kritizuji ministryni financí Schillerovou... V autě jsem měl čas to poslouchat, byly to až nenávistné výpady. Řekl jsem si, že to nemá smysl. Premiér dal jasně najevo, že tu moji nominaci stahuje, bez ohledu na to, zda ten papír předtím na Hrad poslal. Že neudělal ten formální krok, to už je detail. Rozhodl jsem se v neděli večer v autě, když jsme jeli s dětmi z Maďarska a stáli v zácpě na maďarské hranici. Přemýšlel jsem a řekl jsem si, že to nemám zapotřebí. Začnu detox, aby se vše, co se stalo od konce května, zase obrátilo v dobré.

Pro vaši rodinu je to úleva?

Manželka je docela chytrý člověk, takže jí bylo už asi měsíc jasné, že žádným ministrem nebudu. Celou dobu mě přemlouvala, ať to ukončím a přestanu dělat lidem šaška.

Vaším rozhodnutím končí hledání novoměstského starosty, kterým se měl místo vás stát Jaroslav Lempera. Jak reagoval on?

Byl rád, že zůstane vše při starém a změny nebudou. Pro něj by to byla oběť. Má svoji práci, vždycky když jsme se o tom bavili, říkal, že by to bral pouze jako dočasné řešení.

Určitě nepatříte mezi příznivce premiéra Andreje Babiše ani prezidenta Miloše Zemana, to je jasné z vašich vyjádření. Kde došlo ke zlomu?

Společenská atmosféra se vyvíjí. Možná to byla na začátku moje naivita. Nechápal jsem, že se kandidáti posuzují podle toho, jak velkými fanoušky pana premiéra jsou. Ale já před ním nepokleknu a nepolíbím prsten jen proto, že bych měl získat nějakou funkci. To se raději vybavím mandátem od lidí a budu mu říkat do očí, co chci.

Kdy jste se názorově rozešel s Milošem Zemanem? V době kauzy vyznamenání Jiří Bradyho, kterého jste tehdy slavnostně přivítali v Novém Městě, nebo už dříve?

V 90. letech jsme společně prosazovali program sociální demokracie. Člověk si tu změnu dobře uvědomí z volebních hesel. Tehdy Miloš Zeman kandidoval s hesly Slušnost není slabost, Lidskost proti sobectví a Škola musí být důležitější než banka. Začal však vyznávat jinou politiku s jinými hesly - naposledy Tato země je naše - a nás opustil. My máme politiku pořád podobnou, ale Miloš Zeman se posunul. ČSSD věří stejným ideálům.

Michal Šmarda Od roku 2010 je starostou Nového Města na Moravě.

Členem ČSSD je od roku 1993, od března 2019 je řadovým místopředsedou strany.

Vystudoval gymnázium, pracoval jako asistent a poradce poslanců ČSSD a senátorky Dagmar Zvěřinové.

Je mu 44 let, je ženatý, má tři děti.

Pověstné jsou jeho „čundry“ za exotikou. Už navštívil například Jižní a Střední Ameriku, Afriku, naposledy Laos a Kambodžu.

Radil jste se při sporu o ministerstvo kultury s bývalým premiérem a svým kamarádem Bohuslavem Sobotkou?

On se po vstupu ČSSD do Babišovy vlády z politiky úplně stáhl. O to směšnější je, když kdejaký hlupák začne vykládat, že je za vším sobotkovská klika. Nicméně při jednom setkání, kdy jsme neřešili politiku, mi mimoděk řekl, že je úplná pitomost, abych usiloval o post ministra.

Budete studovat cizí jazyky? To byla jedna z výčitek k vaší nominaci na ministra.

Mají pravdu, že kdybych chtěl vést jednání v cizím jazyce, musel bych se hodně zlepšit. Učím se průběžně, jinak bych nemohl ani cestovat, ale máte pravdu, že bych mohl přidat.

Mezi vhodné kandidáty do čela ministerstva kultury jste před středeční nominací Lubomíra Zaorálka zmínil i vysočinského hejtmana Jiřího Běhounka s tím, že by mu to překazilo pozici před krajskými volbami v roce 2020. Měl jsem za to, že už v roli lídra kandidovat nebude.

Jsem přesvědčen, že bude. Pokud by řekl, že nechce, tak bych ho dokonce přemlouval, aby to udělal. Je fér, aby šel znovu s kůži na trh a obhájil svoji práci a pochlubil se, co za dvanáct let v čele kraje vybudoval. Použil jsem ho jako příklad, stejně jako pardubického hejtmana Martina Netolického, abych ukázal, že přestože máme skvělé manažery, máme před sebou i jiné úkoly než ministerstvo kultury. Moje nominace nebyla z nouze ctnost. Já jsem tam měl jít proto, abychom do vlády vnesli zkušenost z komunálu. Ta tam zatraceně chybí. Copak se dá řešit tři měsíce jeden problém místo zasednutí ke stolu a vyřešení problému za tři hodiny? Babiš žije v jiném světě, nestojí o nové ideje. Zůstal myšlením v 80. a 90. letech, z hlediska politického myšlení je to střet dvou generací. A Babiš je posledním politikem staré generace. Nerad vnímá, že svět může vypadat jinak.

Čekal jsem, zda při sporech s Hradem a premiérem vyplave nějaká kauza. Možná se dalo mluvit o Budišovu a Dělnické tělovýchovné jednotě (spjaté s ČSSD) z Nového Města, které jste byl členem a která na Třebíčsku v minulé dekádě vybudovala s pomocí štědré státní dotace rekreační areál...

To byla doba, kdy vznikala tato střediska, ať u Orla, nebo Dělnické tělovýchovné jednoty a dalších organizací. Bylo to poměrně dost podporované. Tahle věc měla nevýhodu, že se střetla s kauzou (tehdejšího budišovského starosty) Ladislava Péti a (tehdejší náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj) Věry Jourové (policie je v roce 2006 obvinila z dotačního podvodu při opravě zámku, což se neprokázalo - pozn. red.). Projekt střediska, s nímž jsem pomáhal, tím byl poškozen. Prošel tvrdou zatěžkávací zkouškou a nejrůznějšími kontrolami.

Zařízení nyní funguje?

Dopadlo to tak napůl. Řadu lidí, kteří s námi spolupracovali, to znechutilo. Ale podařilo se naplnit původní účel, aby to sloužilo nejrůznějším neziskovkám a tělovýchovným organizacím. Ekonomika vychází tak tak, ale už skončila desetiletá lhůta, po jejímž uplynutí se dá objekt využít kromě neziskového provozu i komerčně. To ekonomiku malinko zlepšilo. Dneska podpora takových zařízení zase roste, například v Novém Městě bude orlovna.

Oznámil jste že chcete jít do senátních voleb. Neláká vás víc post hejtmana? Oboje volby, senátní i krajské, jsou za rok.

Nejvíc mě baví starostování v Novém Městě, protože je za mnou vidět práce. Když něco pokazím, lidé mi to hned ukážou. Nenadávají mi za virtuální problémy. Na druhou stranu pochválí, když se něco povede. Tato zpětná vazba mě baví, to mi v pražské politice chybí. Zároveň bych chtěl měnit centrální politiku, ale to bez mandátu od lidí nepůjde, jak jsem říkal.

Co vám naposledy Novoměšťáci omlátili o hlavu?

Hodně věcí. Hrozně se komplikují všechny možné stavby. Po obrovském investičním boomu teď trpíme. Do soutěží se kolikrát nikdo nepřihlásí.

To byl i případ demolice tělovýchovného střediska kvůli stavbě nové haly, ne?

Ano, příprava sportovní haly se sice rodila v bolestech, ovšem stavba už probíhá dobře. Ale třeba jen oprava mostku v Dukelské ulici se nedala vysoutěžit za normální peníze a v normálním čase. Nebo dětské hřiště bude hotové až na konci léta, přitom jsme to dětem slíbili už na prázdniny. Komplikuje se také přístavba I. základní školy, při rekonstrukci se přišlo na problémy v základech, můžeme přijít i o dotaci. To mě trápí. Obecně stavební firmy nemají kapacity, udělat chodník místo dvou týdnů trvá čtyřikrát déle a s firmami se hádáme.

Zpátky k Senátu: mám to brát tak, že už je po vašem prohlášení o kandidátu ČSSD ve žďárském obvodu rozhodnuto?

Sociálním demokratům na Žďársku jsem svůj záměr oznámil v pondělí, podpořili mě, v našem systému ještě nominaci schválí formálně krajské předsednictvo.

Z těch jmen, o kterých se už mluví, chce do Valdštejnského paláce také žďárský místostarosta Josef Klement.

Žďárští místostarostové v Senátu tradičně zasedali, takže je to možná logický kandidát. Jen mě překvapuje, že KDU-ČSL už nechce Františka Bradáče, aby obhajoval.

Předem avizoval, že do dalších voleb nepůjde.

Pak je Josef Klement nejvýraznější postava, kterou strana v okrese má. Znám ho jako klidného, věcného, pragmatického komunálního politika. Jak se profilují jeho politické názory, to nevím.

Myslím, že dosud není členem lidové strany.

Jiří Běhounek zase není členem té naší. Lidovci jsou tady tradičně silní, senátní volby vyhrál naposledy František Bradáč, dříve Jiří Šenkýř.

Bude to těžký soupeř?

Když se podívám na politickou scénu na Žďársku a představím si kandidáty, které by mohli postavit jiné existující strany, tak žádného výraznějšího soupeře nevidím. Možná Radovan Necid z ODS, možná Miroslava Němcová, kdyby se chtěla vrátit, možná Jan Slámečka za komunisty. Pokud sem tedy někdo nechce vysadit „parašutistu“, jako to hnutí ANO udělalo před sněmovními volbami s Jaroslavem Faltýnkem. Třeba nám sem pošlou nějakou celebritu z Prahy.

Kdybyste se za rok do Senátu dostal, bude se opakovat situace z letošního jara s hledáním nového starosty?

Určitě bych nebyl schopen vykonávat obě funkce naráz. Ale jsem si jistý, že bych si chtěl v komunální politice nechat „kotvu“ a na radnici zůstat do té doby, dokud budu mít důvěru lidí. Určitě bych ale nebyl v placené funkci. Všichni Novoměšťáci znají mě, mé průšvihy a problémy, o kterých se bavíme. Mají mě přečteného.

Nedávno jste prohlásil, že ČSSD zblbla z funkcí. Vám se to po devíti letech na radnici ještě nestalo?

Někdy mám strach, že ano, ale bráním se tomu. Příkladem je, že když vám někdo říká o nějakém problému, tak místo toho, abyste ho poslouchal, tak se začnete hájit.