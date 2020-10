Opatření, které zapadlo: Do obchodů a provozoven maximálně ve dvou

Vládní kabinet ve svém čtvrtečním usnesení omezil „svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti“.

Výjimku z nového nařízení tak mají rodiče s dětmi. „Je to kvůli rodičům samoživitelům. Takže pokud jde jeden dospělý, může mít s sebou několik dětí do 15 let. Tam se samozřejmě nepočítá ten počet dvou osob,“ upřesnil mluvčí ministerstva Jan Brodský. Nařízení platí již od pátku.

O omezení nakupování pouze na skupinky po dvou Prymula ve čtvrtek nemluvil. Vyplynulo to až později ze zveřejněného usnesení a z Twitteru ministra zdravotnictví.

Nová nařízení také mluví o tom, že lidé ve foodcourtech v nákupních centrech mohou sedět pouze ve dvou. V obchodních centrech a restauracích má být také vypnuto wi-fi připojení.



Od pátku také platí, že restaurace a hospody musí zavřít ve 20:00, zavřít se také mají posilovny a bazény. Od pondělí 12. října na 14 dní pak vláda zavře divadla a kina, téměř zruší profesionální i amatérské sportování a přitvrdí také omezení pro nemocnice a úřady.

Školákům se prodlouží podzimní prázdniny, na druhý stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku. Kompenzace pro podnikatele kabinet zatím neohlásil. Bez nových opatření by podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly za dva týdny nemusely stačit kapacity zdravotnictví.

Ve čtvrtek laboratoře v Česku odhalily 5 394 pozitivních, je to ale „jen“ o 57 případů více, než byl dosavadní rekord ze středy tohoto týdne. Třináct lidí s onemocněním covid-19 zemřelo.