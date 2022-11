Děti zahřeje pohyb, vodu zase pračka. Jak se žije v Rokytnici, městě bez tepla

Nejdříve nácvik psaní a po chvíli trocha pohybu nejen na protažení, ale i pro zahřátí. Prvňáčci ze základní školy v Rokytnici v Orlických horách přišli v pondělí ráno do třídy, kde je už dva dny vychladlé topení. Škola je totiž napojena na jednu ze tří místních kotelen, v nichž teplárenská firma Ekoenergy Moravia kvůli sporu s městem o cenu tepla odstavila kotle.

Třídní učitelka Alena Ksandrová se přesto snaží, aby děti nic nepoznaly. Venku naštěstí svítí slunce a velká okna míří přímo na jih. „Děti se ráno ptaly, co se bude dít, takže jsme si o tom povídali. Do výuky pohyb zařazuji běžně, takže děti nic nepoznaly,“ říká učitelka, která dětem pustila k nácviku psaní i melodii navozující hřejivou vánoční atmosféru.

Škola pořídila do učeben přímotopy, u vchodu jsou připravené také olejové radiátory, které do školy zapůjčila stavební firma z nedaleké zakázky. Jeden z pedagogů obcházel učebny a kontroloval teploty. „Naměřil všude mezi 20 a 23 stupni, takže hygienické limity plníme. Méně větráme, ale učitelé už dostali pokyn, že i větrání je potřeba. Když máte ve třídě pětadvacet dětí, je to jako pětadvacet malých kamínek, brzy se to zadýchá,“ upozorňuje ředitel školy Zdeněk Dušek.

Přímotopy budou učitelé pouštět hlavně ráno, aby se třídy před příchodem dětí ohřály. Pokud udeří nízké teploty, má škola v plánu návštěvy bazénu, zimního stadionu a další akce mimo budovu. „Starší děti doufají v ředitelské volno. To by ale nic nevyřešilo. Ani doma jim nejde radiátor,“ upozorňuje Dušek.

Výpadek tepla postihl přes tři stovky rokytnických domácností, hlavně na sídlištích. Lidé tak začali skupovat přímotopy či lihové krby. Kromě tepla většinou nemají ani teplou vodu. „Žena ji ohřívá v pračce a pak ji vypustí do vany,“ popisuje senior ze sídliště u nádraží, který se představil jako Václav.

Za výpadkem tepla stojí spor radnice s teplárnou. Ta už od začátku roku upozorňuje, že ceny z desetileté smlouvy uzavřené v roce 2017 nepokryjí ani náklady na dřevní pelety, kterými v Rokytnici topí. V březnu se sice s městem dohodla na navýšení ceny o 40 procent, ale od té doby prý ceny dál rostou.

„Pelety jsou dnes až čtyřikrát dražší než tehdy. S takovým nárůstem jsme nepočítali,“ přiznává ředitel firmy Luděk Koch. Firma se už v srpnu dostala do potíží a neměla na nákup paliva, to jí proto dodává městský distributor tepla Centep.

Teplárna i radnice o problému v září jednaly se zástupci Energetického regulačního úřadu. Jeho stanovisko si však obě strany vykládají po svém. Zatímco teplárna tvrdí, že má právo navýšit ceny i nad rámec smlouvy, která počítala jen s valorizací o inflaci, podle města to nelze. Radnice proto 6. října odstoupila od smlouvy.

„Pan Koch smlouvu neplnil, protože si nedokázal zajistit pelety. Podle našich právníků nebylo možné pokračovat podle staré smlouvy a je třeba uzavřít nový smluvní vztah,“ vysvětluje starosta Rokytnice Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).

Jenže radnice se s ředitelem teplárny Kochem dohodla jen ústně. Za výrobu tepla z dodaných pelet mělo město platit 326 korun za gigajoule tepla. Koch však nyní požaduje 386 korun s odkazem na rostoucí ceny elektřiny nutné pro provoz technologie. To radnice odmítla. Firma proto v sobotu kotelny odstavila. Obyvatele přitom o riziku nedohody informovala v úterý.

„My nemůžeme dodávat teplo, když na to nemáme smlouvu,“ argumentuje Koch. Za pravdu mu částečně dává i regulátor. „Základní problém je, že tam není uzavřená smlouva. V tu chvíli není jak přinutit dodavatele k plnění,“ upozorňuje mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Teplá v noci neteče

Jaké to bez tepla a teplé vody je, si už loni několikrát vyzkoušeli lidé i jinde, například obyvatelé 250 bytů na strakonickém sídlišti Šumavská. Tamní městská teplárna přerušila dodávky distributorské firmě Energo, s níž vede dlouholeté spory o platby za odběry, a to i před soudy. Řešením sporu by mohl být plán Strakonic na odkup teplovodu od firmy Energo, a to za 15 milionů korun.

V Meziměstí na Náchodsku zase lidé od jara musí před sprchováním kontrolovat hodinky. Teplá voda jim tam totiž přes noc neteče, obec tak šetří.

Problémy s dodávkami tepla mají i jiná města v republice. Většinou však lidé v městských nájmech, školy či zdravotnická zařízení řeší „jen“ násobné zvýšení záloh za energie. Úplnému odstřižení od dodávek tepla a teplé vody dokázali předejít třeba v jihomoravské Břeclavi či ve Vrbně pod Pradědem.

Obě města mají vlastní teplárny, které plynem až do začátku října zásobovala firma NWT. Pro ni se ceny na trhu kvůli ruské agresi na Ukrajině zvýšily natolik, že nemohla v uzavřených smlouvách pokračovat. A zástupci měst razantní navýšení odmítli. Jen tři týdny nato se firma ocitla v úpadku. Městské teplárny tak musely v řádu dní najít nové dodavatele.

Povedlo se, ale pro Břeclavany i obyvatele Vrbna to znamenalo jediné – násobné zvýšení cen. V Břeclavi zhruba osm tisíc lidí platí za gigajoule tepelné energie 3 030 korun, tedy asi pětkrát více. Ve Vrbně se cena vyšplhala na dva tisíce korun, což je trojnásobek dosavadních cen. Zdražení se tam kromě školy, školky a úřadu dotklo asi 700 domácností.

Zlepšení by konkrétně pro Břeclavany mohlo přijít po Novém roce. Od 1. ledna totiž začne platit zastropování cen. „Na konci letošního roku budeme připravovat nové rozpisy záloh s účinností od 1. ledna 2023, které budou zohledňovat nařízení vlády o zastropování cen energií. Předkalkulovaná cena se bude pohybovat okolo částky 1 600 korun za gigajoule,“ předestřel jednatel Tepla Břeclav Martin Marták.

Právě nový kalendářní rok naopak straší lidi v řadě dalších měst. Nejenže teplárenské firmy plánují zdražovat, a to přinejmenším o inflaci, některá města zatím nemají o dodávkách jasno. Například Boskovice dosud nevysoutěžily dodavatele plynu pro vlastní výrobu tepla, a to mají vypsané výběrové řízení letos už potřetí. Dodávky plynu jsou tam nasmlouvané jen do posledního prosince.